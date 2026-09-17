Familia de 'Yuca' agradece el cariño de sus seguidores tras fallecimiento del cómico: "Gracias por quererlo y recordarlo"

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El ambiente artístico nacional se vistió de luto el pasado 11 de septiembre cuando se confirmó el sensible fallecimiento del comediante Enrique Espejo, popularmente conocido como 'Yuca', a los 75 años generando gran pesar en sus seres queridos y amigos. Días después de lo sucedido, su familia agradeció a los seguidores del humorista por el cariño demostrado hacia él.

Familia de 'Yuca' agradece muestras de cariño de seguidores tras su muerte

El último miércoles, 16 de septiembre, los hijos del recordado integrante del programa 'JB eh ATV' recurrieron a las redes sociales oficiales de su padre para publicar un extenso mensaje en el, en primer lugar, expresan las gracias a todas las personas que asistieron al velorio del histórico cómico.

"De parte de toda nuestra familia, queremos expresar nuestro más profundo y sincero agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron y estuvieron presentes en el velorio de nuestro querido papá, 'Yuquita'", se lee al inicio del texto.

En ese sentido, también se dirigieron a familiares y amigos por haberlos acompañado, sostenido y haber dado las fuerzas necesarias para poder sobrellevar un momento complicado como el del fallecimiento del exintegrante del fenecido programa 'Risas y Salsa'. "Gracias por cada abrazo, cada palabra de cariño, cada mensaje y por no dejarnos solos", agregaron.

Mientras que a sus compañeros de trabajo, productoras, canales, programas, colegas y amigos del mundo artístico mostraron gratitud "por compartir con él tantos momentos" y por las "hermosas muestras de cariño que han tenido en todo su proceso y estos últimos días".

Además, "de manera muy especial" exteendieron su agradecimiento a todos sus seguidores "quienes a través de sus mensajes, homenajes y recuerdos nos han demostrado cuánto significó 'Yuquita' para ustedes".

"Cada gesto de amor y cariño de todos ha sido un gran consuelo para nuestra familia. Nos emociona profundamente saber que nuestro papá dejó una huella tan especial en la vida de tantas personas y que su alegría, su talento y su esencia permanecerán el corazón de quienes lo conocieron, compartieron con él y lo admiraron", indicaron.

El último adiós a 'Yuca'

Diversos artistas y personalidades del medio artístico nacional acudieron a las instalaciones de la capilla San Antonio de Padua, ubicada en el distrito de Jesús María, para darle el último adiós a Enrique Espejo.

Entre las personas más resaltantes que acudieron figuran Jorge Benavides y su esposa, Melcochita, 'Lelo' Costa, Monique Pardo, Martín Farfán, Walter Ramírez 'Cachito', Gabriela y Claudia Serpa, entre otros.

Es así que, la familia del comediante Enrique Espejo, popularmente conocido como 'Yuca' realizó la publicación de un extenso mensaje en el que extendieron su agradecimiento por acompañarlos en este momento tan doloroso y por el cariño al histórico artista.