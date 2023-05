Magaly arremete contra Gabriela Alava tras verla con Jean Deza: "La incondicional del año"

Un nuevo capítulo en la historia. Jean Deza y Gabriela Alava fueron captados juntos nuevamente este último fin de semana en el Reggaeton Lima Festival, por lo que Magaly no dudo en calificar a la rubia como "la incondicional del año".

Todo esto ocurrió en el contexto que el programa "Magaly Tv, la firme" venía presentando una nota sobre el mencionado festival y su mala organización, que logró una decepción generalizada entre los asistentes.

Pero en otro momento de la nota, Magaly habló sobre los personajes de Chollywood que asistieron al evento y entre ellos se encontraba Angie Zapata, Carlos Zambrano y su esposa, y por supuesto Jean Deza y Gabriela Alava.

Después de mencionar la asistencia del pelotero del Cienciano del Cusco y su expareja la periodista de espectáculos no tuvo buenos comentarios respecto a Alava, pues tuvo un calificativo duro contra ella.

En la misma línea, agregó que Gabriela Alava es una chica que no se respeta y que le falta dignidad por seguir al lado de Jean Deza.

Finalmente, comentó que ninguno de los dos (Jean y Gabriela) tienen amor por sí mismos, y que les da vergüenza.

"Qué vergüenza de mujer es alguien que no se quiere y no se respeta, y si ella no se quiere ningún hombre lo va a hacer, menos de Jean Deza, no sabe ni respetarse a sí mismo ni siquiera su carrera", finalizó.