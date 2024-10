Magaly arremete contra novio de Josetty y pone en duda su solvencia económica

03/10/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina vuelve a sorprender en la farándula nacional tras no dudar en cuestionar la solvencia económica de la influencer Josetty Hurtado, así como la de su novio con quien disfruta una vida llena de lujos en Estados Unidos.

¿Qué dijo Magaly sobre novio de Josetty?

Josetty Hurtado impactó a todos sus seguidores al dejar entrever que tras la prisión preventiva de 18 meses de su padre, Andrés Hurtado, no se encuentra sola en este complicado momento familiar, ya que cuenta con todo el apoyo de su pareja.

Incluso, la joven influencer trató de defenderse de sus detractores y de quienes cuestionan que su vida llena de lujos no se deba únicamente a su esfuerzo y dedicación al trabajar con reconocidas marcas internacionales.

"Felizmente que ya casi nunca lo saco en mis redes, porque igual hablan y repiten cualquier tontería", dijo la joven en una historia de Instagram.

Es por ello, que en la última emisión de su programa 'Magaly TV: La Firme', Medina no desaprovechó la oportunidad de cuestionar nuevamente el verdadero origen de los recursos que financian el estilo de la vida de una de las hijas del reconocido presentador de televisión acusado por presunto tráfico de influencias.

Magaly mencionó que el novio de Josetty trabaja como entrenador y era difícil de creer que él pueda solventar los gastos o los lujos a los que estaría acostumbrada la influencer.

"Solvente, proveedor, ¿no? Que es su novio hace siete años, pero nosotros que le hemos hecho tantas notas a Jossety y a su hermana, sabemos que su novio se dedica a ser entrenador en un gimnasio . Entonces, no sabemos un entrenador de gimnasio que tan, digamos, solvente económicamente puede ser como para comprar o para darle a su novia, pues un mundo lleno de lujos y de regalos como las vemos, ¿no?", expresó en un inicio la popular 'Urraca'.

¿Novio de Josetty paga sus lujos?

Pero no todo quedó ahí, ya que fiel a su estilo, Magaly sostuvo que al no considerar que la pareja de Josetty pueda costear sus gastos con un "trabajo de entrenador de gimnasio", la única persona que sí lo haría sería su padre.

"Es más factible pensar que es el papá quien las provee y las sigue proveyendo", sentenció la conductora de espectáculos, no solo en referencia a la hija mayor de Andrés Hurtado sino también sobre Gennesis.

Ante la difusión de las declaraciones de Magaly Medina sobre su pareja, Josetty no se quedó callada y a través de sus redes sociales le respondió de forma tajante. "Que NO es entrenador!! No lo es!!".

De esta manera, tras la prisión preventiva de Andrés Hurtado, Magaly cuestionó la vida de lujos de Josetty Hurtado y no desaprovechó en pronunciarse también sobre el trabajo de su novio en Estados Unidos.