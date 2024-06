Magaly se burla de Yahaira Plasencia y revela cómo sería una entrevista con la salsera: "Me la trago viva"

La cantante de salsa y exconductora de 'Al sexto día', Yahaira Plasencia, ha dado mucho de qué hablar recientemente con el lanzamiento de su nuevo podcast en YouTube titulado 'Hablando con la Yaha', donde entrevista a diversas personalidades del espectáculo. Sin embargo, esta incursión no pasó desapercibida para Magaly Medina, quien no tardó en expresar su opinión al respecto.

En su último programa, Magaly Medina hizo una comparación entre una posible entrevista entre ella y Yahaira Plasencia, y un encuentro entre los exfutbolistas Paco Bazán y Jefferson Farfán, quienes también han incursionado como entrevistadores en plataformas digitales.

Magaly Medina destacó que tanto ella como Paco Bazán tienen un profundo conocimiento en comunicación y cultura, algo que, según ella, falta en la salsera y en Jefferson Farfán.