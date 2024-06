¿Yrma Guerrero dice adiós a Corazón Serrano?: "Quiero hacer cosas de mamá"

14/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yrma Guerrero, una de las fundadoras y figuras icónicas de Corazón Serrano, ha estado con el grupo desde los 13 años y es vista por muchos como crucial para su éxito en la música cumbia reciente. Aunque sorprende a muchos que, a sus 44 años, la cantante ha decidido reducir su participación en los conciertos, lo que ha generado especulaciones sobre su futuro en la agrupación.

¿Yrma Guerrero se va de Corazón Serrano?

En una reciente entrevista, Yrma Guerrero compartió por primera vez los motivos de su alejamiento en ciertos shows de Corazón Serrano. "Como ya hay más chicas y todo, he dicho que ya me toca y que me merezco ciertas vacaciones ", reveló.

La artista resaltó que uno de los principales desafíos de su carrera ha sido la escasez de tiempo para desempeñar su rol como madre, debido a las presentaciones continuas que ha realizado con Corazón Serrano durante los últimos 30 años.

Asimismo, expresó su deseo de dedicarle más tiempo a su familia y de vivir plenamente su rol de madre. "Quiero compartir esas cosas de colegio, de mamá, reuniones. Es decir, sentirme mamá de verdad ", agregó, dejando abierta la posibilidad de un retiro permanente.

El sacrificio de ser madre en la música

Yrma Guerrero recordó un momento crucial en su vida personal que ejemplifica los sacrificios que ha hecho por su carrera. Narró que cuando nació su hija, solo tuvo 20 días para estar con ella antes de tener que viajar para una presentación de la orquesta.

"Mi hija mayor Camilita fue la que pagó los platos rotos. Yo la dejé de 20 días porque ya me tenía que trepar en un avión", contó en un medio de comunicación.

Yrma Guerrero subrayó lo difícil que ha sido equilibrar su carrera artística con su rol de madre, y ahora busca compensar esas ausencias dedicándose más a su hija.

Yrma Guerrero recuerda a su hermana Edita

Durante la conversación, Yrma Guerrero también habló sobre la nostalgia y el dolor por la ausencia de su hermana Edita, una integrante clave y muy querida de Corazón Serrano que falleció años atrás.

A sus 45 años, Yrma Guerrero confesó que para sobrellevar el dolor prefiere pensar que Edita está de viaje y que algún día volverán a verse. "Trato de que ya no me duela, definitivamente el sentimiento siempre está, ese dolor que uno siente, pero quiero tenerla más como si estuviera viva ", comentó.

Yrma Guerrero Neira seguirá siendo parte de Corazón Serrano, aunque ha optado por disminuir su presencia en las giras del grupo, lo cual ha provocado diversas reacciones entre sus seguidores. Muchos han comprendido y respetado sus motivos, los cuales se centran en la necesidad de dedicar más tiempo a su familia y cumplir con su rol de madre.