¡No se pica! Laura Spoya se burla de críticas por su maquillaje y vestuario en el Miss Perú: "Mi dedito salió del chat"

Laura Spoya fue presentadora del Miss Perú 2024 y su participación generó mucho debate en redes sociales, debido a su maquillaje sobrecargado y las sandalias que uso para el evento. Sin embargo, la modelo se pronunció mediante redes sociales y tomó con mucho humor los memes que le hicieron en redes sociales.

La ex Miss Perú tomó su cuenta de Instagram y publicó varias fotos suyas en el backstage del certamen de belleza, pero lo que más sorprendió es que se burle de sus dedos del pie, que se salieron de la sandalia, durante el evento.

"Bueno, ayer mi dedito decidió salir del chat pero saben queeeee igual me veo RAAAAGIAAAAA. Este es el resultado real del maquillaje con luz NATURAL. Cero exagerado. Perfecto e impecable. Yo créame que me he reído con ustedes viendo los memes de mi dedo y el mamarre", escribió.

Laura Spoya se burla de críticas

En esa misma línea, hizo resaltar su gran sentido del humor diciendo que le gustó bailar con Guaynaa y que tiene gran pasión por el perreo.

"No me tomo nada personal. El que se pica pierda manaaa! Y eso que el vestido realmente no me dejó bailar y fue un reggaetón bien delicado jajaja pero pues si ya saben como soy. Mamaaaaaa nunca dejaré de perrear, para eso naaaací. Yo me gocé todo de principio a fin". agregó.