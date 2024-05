Magaly DESTACA ingreso de Laura Spoya como reemplazo de Yahaira en 'Al Sexto Día': "Ella sí tiene chispa"

29/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Fiel a su estilo, Magaly Medina no dudó en elogiar a Laura Spoya por convertirse en la nueva conductora del programa 'Al Sexto Día' tras la abrupta salida de Yahaira Plasencia, asegurando que la modelo "sí tiene mucho más calle y chispa" que la cantante.

Salida de Yahaira

Recordemos que hace unos días se corría el rumor de que Yahaira no atravesaba su mejor momento y sería separada del programa nocturno. A pesar de que trató de negarlo en reiteradas ocasiones, fue en una transmisión en vivo de su podcast que decidió despedirse de todos sus televidentes alegando que su salida se debería a un viaje a Miami.

"Se conectaron los chicos de Al Sexto Día, ya me voy también de Al Sexto Día", contó, generando la sorpresa de su invitado en ese momento, el productor discográfico Sergio George.

El productor musical no dudó en cuestionarla sarcásticamente: "¿A dónde vas? ¿Qué, te botaron?", a lo cual, la cantante peruana respondió: "No pues, si ya nos vamos a Miami", como una forma de tratar de negar que haya sido despedida como lo dejó entrever la conductora de 'Magaly TV: La Firme'.

¿Le da su apoyo a Spoya?

Es así que en la última edición de su programa, Magaly aprovechó las cámaras para volver a tocar el tema y destacar la trayectoria de la exreina de belleza, Laura Spoya, asegurando que considera que sería un buen reemplazo de la 'Rosada del Rímac'.

La popular 'Urraca' no dudó en resaltar las cualidades que convertirían a la modelo en una buena conductora de 'Al Sexto Día' como su picardía, buen desenvolvimiento y especialmente que tiene más calle que la artista peruana.

"Claro que la botaron (a Yahaira Plasencia), de que la sacaron la sacaron", dijo en un inicio Medina. "Laura Spoya es una chica que sí, estuvo presentando acá un proyecto, que yo no sé por qué no se concretó acá, pero la llamaron para hacer ese proyecto por lo que ella demandaba... ella sí tiene chispa, calle", expresó.

Reitera el despido

Pero no todo quedó ahí, ya que la reconocida presentadora de televisión siguió alegando que no fue una salida dada por la misma 'Yaha' sino que fue despedida de su casa televisiva porque "no estaba funcionando bien" y por ello, debían dejarla ir.

"Si hubiese funcionado como conductora de televisión no la dejan irse, le ofrecen el oro y el morro y no la dejan irse (...) por qué creen que estoy acá, si no estuviera tomando vacaciones en el Caribe, mejor dejemos a todos con sus mentiras", concluyó Magaly, entre risas.

De esta manera, Magaly Medina no dudó en asegurar que Yahaira Plasencia fue despedida de 'Al Sexto Día', a pesar de que la cantante lo niegue y alegue que ella decidió salir por un viaje a Miami. A su vez, aprovechó en elogiar a Laura Spoya por ser su reemplazo.