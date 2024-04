Magaly destruye a Jota Benz por acusarla de pedir canjes: "Me regalaron la torta, no me gusta el canje"

Magaly Medina celebró por todo lo alto su cumpleaños número 61. La conductora de televisión realizó una sesión de fotos luciendo un hermoso vestido corto y estaba acompañada de un pastel de cumpleaños, mismo que Jota Benz dijo que era de canje, lo cual molestó mucho a Magaly.

En la publicación cumpleañera de la 'Urraca', el novio de Angie Arizaga bromeo a la conductora diciéndole " Feliz día! Ahí me pasas el dato del canje de la torta!".

Este comentario no le habría caído nada bien a Magaly Medina, quien en la más reciente edición de este programa, 'Magaly Tv, la firme', salió al frente para hacer una aclaración. La periodista dejó en claro que la empresa siempre le obsequia una torta para su sesión de fotos, además, aseguro que no le gustan los canjes.

"No me gusta estar aclarando cosas pero con respecto al canje, tengo que decir que Dulcefina me obsequia esa torta todos los años para la sesión de fotos que hago por mi cumpleaños y se lo agradezco", expresó.

Seguido de ello, explicó que no le gusta solicitar canjes a nadie y cuando publica algo en sus redes sociales, etiquetando a la marca, es porque le gusta dar visibilidad a los emprendimientos peruanos.

"Y por cierto, los restaurantes, nada de lo que yo voy y etiqueto son canje. Lo hago porque los dueños son mis amigos, porque la comida me encantó, porque me gustó mucho el lugar, porque me gusta que la gente vaya y consuma producto peruano y apoyemos a los chef peruanos. Para mí, el canje no me gusta. Siempre me ha interesado un comino lo que la gente piense de mí", sentenció.