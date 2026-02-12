Corte de AGUA el 13 de febrero en Lima: ¿Qué distritos se verán afectados el viernes?

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A llenar los baldes desde ya! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que tiene corte programado del recurso hídrico este viernes 13 de febrero. Conoce cuáles serán las zonas afectadas por esta medida.

Motivo de la interrupción del servicio

La empresa estatal detalló que la interrupción temporal del servicio de agua potable se debe a trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento para optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así una distribución más eficiente en el futuro.

En ese marco, exhortó a los usuarios, tomar las precauciones necesarias con antelación para minimizar el impacto de este corte que se ejecutará en algunos distritos de Lima Metropolitana el 12 de febrero.

¿Qué distritos se verán afectados por el corte?

San Luis/ San Borja : área comprendida entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis.

Surco: área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas, límite Cerro Camacho, límite Cerro Centinela, límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur.

Santa Anita : área comprendida entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.

San Juan de Lurigancho : área comprendida entre Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I y II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

Motivo: Baja prsión de agua.

Sin agua en Comas

Áreas afectadas: A.H. San Juan Bautista, Asoc. Prop. Los Manantiales del Pinar, Asoc. Prop. Chacra Cerro 2da etapa, Asoc. Prop. Nuevo Amazonas, Asoc. Prop. El Roble, Asoc. Viv. Buena Ventura Valladares, Asoc. Viv. María Teresa de Calcuta parcela D, Asoc. Viv. Nuevo Sol II etapa El Pinar parcela H, Asoc. Viv. Vila Ávalos, Asoc. Viv. Vila Izásiga.

A.H. San Juan Bautista, Asoc. Prop. Los Manantiales del Pinar, Asoc. Prop. Chacra Cerro 2da etapa, Asoc. Prop. Nuevo Amazonas, Asoc. Prop. El Roble, Asoc. Viv. Buena Ventura Valladares, Asoc. Viv. María Teresa de Calcuta parcela D, Asoc. Viv. Nuevo Sol II etapa El Pinar parcela H, Asoc. Viv. Vila Ávalos, Asoc. Viv. Vila Izásiga. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 346.

Sedapal ha comunicado a través de sus canales oficiales que debido a trabajos fundamentales para mejorar la calidad del servicio de agua potable se programó la interrupción del servicio este viernes, 13 de febrero.