Brian Rullan rompe su silencio tras accidente de Laura Spoya: "Echen buenas vibras y recen"

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Brian Rullan no dudó en pronunciarse sobre su expareja Laura Spoya tras enterarse del accidente automovilístico que protagonizó en Surco y por el cual está hospitalizada. El empresario mexicano precisó que estaría viajando desde Cancún a Perú para acompañarla.

Laura Spoya fue hospitalizada tras accidente

En la madrugada de este jueves, 12 de febrero, la exreina de belleza, Laura Spoya, chocó aparosamente su carro contra un muro en la avenida El Polo. De acuerdo al parte policial de la comisaría de Monterrico, la modelo de 34 años habría precisado que perdió el control del volante tras haberse quedado "dormida debido al cansancio del trabajo".

Por el fuerte impacto, el vehículo quedó con graves daños en la parte frontal y se hospitalizó de emergencia a Laura. Conforme pasaban las horas, un comunicado surgió en la cuenta oficial de Instagram de la exMiss Perú, que aparentemente, habría sido escrita por su familia. En el mensaje se detalla que la conductora de 'La Manada' no ha sido dada de alta y permanece bajo observación constante.

Asimismo, se precisa que si bien se encuentra recibiendo atención especializada, todavía se están realizando los exámenes de rigor, que serivirían para descartar daños internos o lesiones de gravedad.

Brian Rullan brinda su apoyo a Laura Spoya

La noticia dejó en shock a más de uno de sus amigos, entre ellos sus compañeros de conducción, Mario Irivarren y Gerardo Pe, quienes se mostraron desconcertados al saber del accidente de Laura. El exchico reality fue quien se animó a tomar la palabra en primer lugar y precisar que si bien la modelo estaba fuera de peligro, su estado de salud aún era reservado.

Asimismo, el productor de 'La Manada' acotó que Spoya tendría "las vértebras comprometidas". Ante el anuncio, quien tampoco pudo evitar pronunciarse fue la expareja de Laura, Brian Rullan, quien pese ya no mantienen una relación sentimental, se mostró afectado por lo que sucede actualmente con la madre de sus dos hijos. En primer lugar, el empresario mexicano le mandó las mejores vibras a Laura y agradeció a todos por los mensajes de solidaridad con su caso.

"Sacado de 'lugar' y agitado. Nunca quieres despertarte, voltear a ver tu teléfono y leer lo que estás leyendo. Lo más importante es que está bien (Laura Spoya) y es lo único que nos importa. Está fuera de peligro. Echen buenas vibras y recen. Gracias a todo el mundo que se ha preocupado por ella para que sienta el amor", indicó en un inicio al pódcast +QTV Network.

Viajará de Cancún a Lima tras accidente de Laura Spoya

Finalmente, Brian Rullan precisó que ya está comprando su boleto para viajar a Lima desde Cancún, donde se encontraba por planes de trabajo. "Yo estoy comprando mi boleto para regresarme. Yo vine de 'chamba' a Cancún, luego irme a Miami y Acapullco, pero tuve que cambiar todo por esto que está pasando", acotó en el podcast de María Pía Copello.

Es así como Brian Rullan reportó que los datos del accidente de Laura Spoya le llegó a primeras horas de la mañana de hoy. Tras la alerta decidió viajar a Perú y acompañar a la modelo y madre de sus hijos durante este momento delicado.