Laura Spoya sufre violento choque en Surco: Parte policial revela la posible CAUSA del accidente

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Se salvó de milagro! Laura Spoya fue hospitalizada de emergencia tras perder el control de su camioneta en Surco. En medio de las diligencias, se reveló cuál habría sido la causa exacta del accidente del que fue protagonista la exreina de belleza.

Laura Spoya hospitalizada tras choque en Surco

La exreina de belleza y conductora de 'La Manada' protagonizó un aparatoso accidente en la madrugada de este jueves, 12 de febrero. De acuerdo a las imágenes reveladas, se ve que Laura Spoya habría perdido el control de la camioneta que conducía por la cuadra 10 de la avenida El Polo, llegando a invadir el carril contrario e impactando contra una pared.

De acuerdo a los primeros reportes, el vehículo negro quedó con graves daños en la parte frontal. La expareja de Brian Rullan fue auxiliada por los bomberos y llevada de emergencia a una clínica local, donde actualmente se encuentra hospitalizada.

En medio de la diligencias, su compañero Mario Irivarren subió una foto en una historia de su cuenta oficial de Instagram, donde se dejaría entrever que Laura estuvo en una reunión nocturna junto a él y más compañeros, celebrando el cumpleaños de un amigo cercano.

Laura Spoya habría revelado la causa del accidente

Si bien en la imagen que causó gran revuelo en la farándula peruana, se dejaba entrever que la conductora habría estado celebrando horas previas al incidente, se dio a conocer el parte policial de la comisaría PNP Monterrico, que daría mayores detalles sobre cuál habría sido la causa que llevó a la exreina de belleza a perder el control del volante del vehículo.

En el documento obtenido por Exitosa, se especifica que el policía Aurelio Álvarez se encontraba de servicio de patrullaje cuando de pronto recibió una llamada de radio de serenazgo alertándolo de un accidente de tránsito por El Polo. Al llegar a la zona, el agente del orden se percata del "despiste del vehículo" resaltando lo daños materiales y registrando una persona lesionada, quien sería Laura Spoya.

Seguidamente, se especifica que la conductora de 'La Manada' habría roto su silencio en el momento del accidente, detallando que el motivo del choque habría sido porque se quedó dormda "debido al cansancio del trabajo".

"El instructor ST3 PNP Álvarez Obregón Víctor Aurelio, encontrándose en servicio de patrullaje recibió una llamada de central de radio de serenazgo. Llegando al lugar se constató despiste de un vehículo (...) conducido por la señorita Laura Spoya (...) quien manifestó de haberse quedado dormida por el cansancio del trabajo, es por ese motivo que se produjo el despiste contra un muro de concreto con daños materiales en parte frontal", se lee en el documento.

Parte policial sobre el accidente de Laura Spoya en Surco.

Noticia en desarrollo...