Laura Spoya sufre accidente: Filtran imágenes del momento exacto en que casi pierde la vida

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Laura Spoya sufrió un grave accidente cerca de las 3:30 a.m. mientras transitaba por la cuadra 10 de la avenida El Polo, en Surco. Recientemente, se filtraron las imágenes de las cámaras de seguridad que captaron el momento exacto en que su camioneta perdió el control y chocó de frente contra una pared.

Filtran imágenes del accidente de Laura Spoya

En el video se ve cómo el vehículo negro, que no estaba registrada a nombre de Laura Spoya, circula por la avenida El Polo y de repente pierde el control del volante.

La camioneta invade parcialmente el carril contrario y termina chocando con fuerza contra la pared de una casa de venta de autos. El impacto fue frontal: el parachoques quedó destrozado, el motor doblado y los fierros completamente retorcidos.

Las llantas delanteras explotaron, mientras que las traseras permanecieron intactas, dejando claro que el golpe se concentró en la parte delantera. Las bolsas de aire se activaron de inmediato, protegiendo tanto a la conductora como al copiloto.

Las imágenes también muestran que la carrocería quedó severamente dañada en la parte frontal, prácticamente inservible, mientras que solo las llantas traseras se mantienen en buen estado.

Bomberos y personal médico llegaron de inmediato al lugar y colocaron a Laura Spoya en una camilla para su traslado de emergencia. Su familia llegó rápidamente a la clínica San Pablo, donde permanece internada, atenta a cada detalle de su evolución médica.

Laura Spoya rompe su silencio tras su accidente

Según el parte policial del accidente de tránsito, Laura Spoya declaró que se quedó dormida al volante debido al cansancio acumulado por su trabajo, lo que provocó que perdiera el control de su camioneta y chocara contra un muro de concreto en Surco.

El mismo documento indica que, como diagnóstico preliminar, la ex Miss Perú presenta traumatismos múltiples y ya ha recibido atención médica inmediata en la clínica donde permanece internada.

Revelan estado de salud de Laura Spoya tras accidente

Tras el accidente, a través de su cuenta de Instagram se informó a los seguidores sobre su estado de salud, con un mensaje que decía:

"Hola a todos, queremos contarles que a Lau le están realizando los estudios correspondientes para poder evaluar todo con detalle y seguir las indicaciones médicas necesarias. Agradecemos profundamente cada mensaje, llamada y muestra de cariño que le han hecho llegar. De verdad significa muchísimo para ella".

Así, las imágenes filtradas muestran cómo Laura Spoya sufrió un accidente que casi le cuesta la vida, con su camioneta negra chocando violentamente contra una pared en Surco.