Laura Spoya hospitalizada tras aparatoso choque: Revelan estado de SALUD de la exreina de belleza

Mario Irivarren y Gerardo Pe, intergrantes de 'La Manada', se mostraron conmocionados por el terrible accidente de Laura Spoya en la madrugada de este 12 de febrero. Los conductores dieron detalles de cuál sería el estado de salud de la exreina de belleza.

Laura Spoya se accidentó en Surco

La farándula peruana se ha visto remecida por una impactante noticia: la exreina de belleza y conductora del podcast 'La Manada' fue protagonista de un grave accidente en la avenida El Polo durante la madrugada de hoy.

Según las primeras diligencias, Laura Spoya se encontraba conduciendo su vehículo de color negro hasta que de pronto perdió el control y terminó invadiendo el carril contrario hasta impactar contra un muro de concreto. Debido a la magnitud del incidente, la expareja de Brian Rullan tuvo que ser llevada de emergencia y hospitalizada a una clínica local cercana para esta bajo observación médica.

De acuerdo al parte policial de la comisaría de Monterrico, la exMiss Perú habría revelado al efectivo que la asistió durante el accidente que el motivo del despiste habría sido que "se quedó dormida debido al cansancio del trabajo"; sin embargo, las causas siguen siendo materia de investigación.

¿Cuál es el estado de salud de Laura Spoya?

La noticia no solo impactó a los seguidores de la modelo, sino también, como era de esperarse, a sus compañeros de conducción, Mario Irivarren y Gerardo Pe, quienes aparecieron en la emisión de su programa de este jueves, visiblemente afectados por lo ocurrido.

Quien tomó la palabra en primer lugar fue la popular 'Calavera Coqueta', asegurando que aún no salía del shock, pero igual estaba sentado ante las cámaras para intentar transmitirles a sus seguidores un poco de la brevísima información que tenían sobre cuál era el estado de salud de Laura Spoya.

"Lo más importante es que Laura se encuentra consiente, bajo un estado controlado, con un pronóstico aun reservado. Pero fuera de peligro, eso es lo importante y nada más toca esperar las horas para tener un diagnóstico más preciso sobre su condición", precisó el novio de Onelia Molina, con la voz entrecortada y visiblemente afectado por lo ocurrido con su compañera de conducción.

Por su parte, Gerardo Pe se mostró muy afectado, aunque destacó que Laura Spoya está fuera de peligro. A ello, el exchico reality agregó: "Está estable, consciente... tienen que hacerle más exámenes. A mí, a Gerardo y el equipo nos da cierta tranquilidad, esperemos que esté en las mejores manos, pero al menos sabemos que está fuera de peligro".

Productor de 'La Manada' tras accidente de Laura Spoya

El productor del podcast 'La Manada' explicó que la modelo dio negativo en el dosaje etílico, mientras que el parte policial de la comisaría de Monterrico reflejaría que Laura Spoya tenía un nivel de 0.20 gramos por litro. Asimismo, Abneer Robles contó a los seguidores que la expareja de Brian Rullan tendría las vértebras comprometidas, pero Irivarren lo interrumpió para que no haya especulaciones.

"Le quiero mandar buenas energías. Si bien está estable el panorama no es agradable, es complicada. Hay vértebras comprometidas, no entraremos en detalles, pero no vamos a especular más. A todos nos agarró en shock y hay que tomarlo con calma. Decirle a la gente que lo importante ahora es la salud de Laura y hay que mandarle buenas energías", puntualizó ante las cámaras.

Debido a las dudas sobre cómo estaría Laura Spoya tras el aparatoso accidente que protagonizó en Surco, sus compañeros del pódcast y el productor de 'La Manada' dieron información cuál sería el estado de salud de la modelo.