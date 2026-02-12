Revelan VIDEO inédito en que Laura Spoya es auxiliada tras sufrir GRAVE accidente en Surco

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Laura Spoya protagonizó un grave accidente tras perder el control de su auto y colisionar en el distrito de Surco. Dicha emergencia provocó que quede hospitalizada y recientemente se filtraron imágenes de cómo fue auxiliada previo a ser derivada a un centro de salud.

Se filtran video inédito cuando es auxiliada tras accidente

Este jueves 112 de febrero, al promediar las 3 de la madrugada, la exreina de belleza y conductora de televisión, Laura Spoya, sufrió un aparatoso accidente cuando se encontraba conduciendo su camioneta en la cuadra 10 de la avenida El Polo.

La emergencia quedó registrada por las cámaras de la zona en las que se observa el preciso instante en que la unidad móvil invade el carril contrario y ocasiona que impacte contra la pared de un puesto de venta de autos.

El resultado fue fatal, la parte delantera de la camioneta acabó totalmente destrozada, fierros y el motor también acabaron en mal estado. Sumado a ello, se difundió un video en redes sociales en el que se observa que un grupo de bomberos se encuentra auxiliando a la integrante del programa de YouTube 'La Manada'.

Ella se encontraba sobre una camilla de emergencias mientras que los hombres de rojo se encargaban de ponerla a buen recaudo para derivarla al centro de salud en el que se encuentra mientras se recupera.

¿Cuál fue la causa del aparatoso accidente de Laura Spoya?

Horas después de conocerse sobre el accidente de la figura televisiva se dio a conocer el parte policial de la comisaría PNP Monterrico. En este documento, al cual Exitosa tuvo acceso, se estipula que fue el policía Aurelio Álvarez, quien recibió una llamada de radio de serenazgo mientras realizaba servicio de patrullaje.

En esta comunicación recibe la alerta del accidente de tránsito suscitado. Al apersonarse al lugar de los hechos pudo evidenciar los estragos de la fuerte colisión. Además, en el parte policial se específica que la misma Laura Spoya "manifestó que se quedó dormida por el cansancio del trabajo".

Parte policial sobre el accidente de Laura Spoya en Surco.

Es así como a través de la difusión de un video a través de las redes sociales se observa el preciso instante en que Laura Spoya es auxiliada por un grupo de bomberos luego que protagoinizara un aparatoso accidente tras perder el control de su camioneta cuando se desplzaba por la cuadra 10 de la avenida El Polo, en el distrito de Surco.