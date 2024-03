Magaly destruye a Paco Bazán por defender a Christian Cueva: "Creo que ya no te dirigiremos la palabra"

07/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

No soportó. Magaly Medina criticó duramente a Paco Bazán al escuchar que el conductor deportivo respaldó a Christian Cueva, quien está haciendo varios intentos por recuperar a su esposa y su familia luego de serle infiel con Pamela Franco y Chris Soifer.

La conductora se mostró indignada y amenazó con retirarle el habla a su colega televisivo. "Creo que ya no te hablamos paco, creo que ya no te dirigimos la palabra, ya no te invitamos aquí", dijo la conductora de TV.

La popular 'Urraca' dijo que no puede entender como Paco puede defender a Christian Cueva, quien ha confesado por sus propios medios que le fue infiel a Pamela López.

"No puedo entender, esta bien que estés metido en la relación y yo lo respeto, y que esté tratando de recuperar a su familia, pero eso no quiere decir que Christian Cueva es de su mismo equipo", agregó.

Paco Bazán defiende a Cueva

Hace unos días, después que Christian Cueva emitió un comunicado pidiendo perdón a su esposa Pamela López; Paco Bazán dijo que creía en su arrepentimiento.

"Es un guerrero y está luchando por su matrimonio, y yo le creo, no nos podemos burlar de un sentimiento genuino y valiente", sentenció.

Cueva suplica perdón a Pamela López

Luego de las constantes declaraciones de la expareja del futbolista, el seleccionado peruano publicó un comunicado en redes sociales, donde se mostró arrepentido de sus acciones.

Cueva publicó un largo mensaje en su cuenta de Instagram, donde pidió disculpas a su esposa por "no escucharla" y por ser "egoísta".

"Después de tanto tiempo, paso por aquí más calmado. Primero, para pedirle perdón a Dios, a mi familia y a la mujer que me dio toda su vida pensando en lo mejor para mi. Fui egoísta al al no escucharla. Fuiste tú la que me decía mis verdades y nunca las quise escuchar", escribió.

El exfutbolista de Alianza Lima señaló que confía en que su pareja lo perdonará, y precisó que López siempre cuido su hogar e hijos.

"Yo sé que algún día me perdonarás porque tu corazón siempre fue protegido por el Señor. Siempre cuidaste nuestro hogar, nuestros hijos y yo destruí las semillas que sembraste", detalló.

Es así que, Christian Cueva le suplicó perdón a Pamela López, lo cual fue respaldad por Paco Bazán, pero eso generó que Magaly lo critique y hasta amenace con retirarle la palabra.