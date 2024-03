Pamela López se aferra a sus hijos en medio de ruptura con Christian Cueva: "Son regalos de Dios"

Christian Cueva y Pamela López están pasando uno de los momentos más complicados de su vida, después que ella decida terminar su matrimonio al enterarse que el futbolista tuvo un amorío con Pamela Franco hace varios años. En medio de toda esta polémica, López se refugió sus hijos y publicó un emotivo mensaje.

Recordemos que el popular 'Aladino' se encuentra actualmente en Barcelona, donde será operado de una lesión en la rodilla. Por su parte, Pamela López viajó a París hace algunas semanas, regreso para estar con sus pequeños y celebrar el cumpleaños de su nana.

La influencer es muy activa en su cuenta de Instagram y la mañana de ayer compartió la celebración que le organizó a Juanita (nombre de la nana). Luego, se dejó ver visitando la iglesia junto a sus pequeños, pues tal parece que se aferra a Dios en estos difíciles momentos.

En otra publicación, la aún esposa de 'Cuevita' compartió una foto de sus tres hijos y adjuntó algunos versículos de la Biblia, específicamente Salmos 127:3-5.

El drama entre Christian Cueva y Pamela López continúa. Luego de las constantes declaraciones de la expareja del futbolista, el seleccionado peruano publicó un comunicado en redes sociales, donde se mostró arrepentido de sus acciones.

"Después de tanto tiempo, paso por aquí más calmado. Primero, para pedirle perdón a Dios, a mi familia y a la mujer que me dio toda su vida pensando en lo mejor para mi. Fui egoísta al al no escucharla. Fuiste tú la que me decía mis verdades y nunca las quise escuchar", escribió.