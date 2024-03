¡Aquí no pasó nada! Samahara y Bryan reaparecen con normalidad pese a tremendo escándalo en la calle

Samahara Lobatón y Bryan Torres protagonizaron un tremendo escándalo a las afueras de la casa que comparten desde hace varios meses; sin embargo, lejos de separarse o hacer mea culpa por la situación, la pareja fue captada haciendo su vida con total normalidad.

Un día después de que la influencer de 21 años correteara al salsero por los exteriores de su domicilio, las cámaras de un conocido programa de espectáculos capturó el preciso momento en el que se le ve a ambos conviviendo como si nada hubiera pasado.

De acuerdo a las imágenes, el joven cantante llega a su casa, mientras la segunda engreída de Melissa Klug se encuentra viéndolo desde la ventana del departamento donde conviven junto a la hija que la creadora de contenido tuvo con su expareja Youna.

Samahara Lobatón y Bryan continúan juntos pese a escándalo.

Asimismo, se puede ver como Bryan se acerca a la casa mientras, desde el segundo piso, Samahara le grita un par de palabras que él responde con total normalidad. Enseguida, ella le lanza un juego de llaves y él se sube al vehículo negro que, 24 horas antes, le sirvió para esconderse de la influencer.

La primogénita de Abel Lobatón utilizó su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse, luego de que las imágenes difundidas donde se le ve teniendo una actitud bastante agresiva con su actual pareja Bryan Torres.

En ese sentido, la influencer compartió una imagen en la que dejó un contundente mensaje para todos aquellos que la juzgan por su más reciente escándalo.

"¡Cuidado! Tu opinión me resbala", dice el post que la creadora de contenido publicó en sus redes sociales.

El líder de 'Barrio Fino' fue contactado por las conductoras de 'América Hoy', quienes le preguntaron acerca de las imágenes donde Geraldine Torres le da un comprometedor beso en la mejilla.

"Te puedo jurar por la vida de mi hija que no es en la boca (...) Ese día llegamos a esa disco a tocar y llegamos tarde y no tocamos y nos fuimos a otra discoteca. Y esas chicas se acercaron a preguntar si tocaríamos o no, nada más", aclaró el salsero durante su entrevista al programa.