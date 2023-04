Magaly lamenta no haber conocido antes la versión de Greyssi Ortega sobre el caso Edwin Sierra

26/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A casi 10 años del escándalo que protagonizaron Milena Zárate y su hermana Greissy Ortega, la periodista de espectáculos, Magay Medina, se conectó con esta última para hablar sobre la nueva pelea con su hermana Milena, y en un momento lamentó no haber conocido la versión sobre el presunto abuso que Edwin Sierra habría ejercido sobre Greissy.

Greyssi Ortega se comunicó con Magaly para contar lo que realmente sucedió con Edwin Sierra hace casi 10 años, y en cierto momento de la entrevista, la 'urraca' mostró un fragmento de video donde Greyssi confesaba que salió embarazada del cómico Edwin Sierra.

"Abusó de mí, yo quedé embarazada y después de 5 meses yo me entero y Edwin fue el que me llevó a que botara a mi hijo", se le escucha decir a Ortega en el fragmento de video que fue emitido en un desaparecido programa que conducía Lady Guillén. Cabe resaltar que, esta confesión no tuvo el impacto esperado porque el programa de Guillén no gozaba de tanta popularidad.

Luego de escuchar esto, Magaly expresó que le hubiera gustado haber conocido antes la versión de Greissy Ortega. "Hubiese empezado una campaña contra Edwin Sierra", dijo la urraca; esto porque presuntamente el cómico habría abusado de su entonces cuñada, quien por aquellos años aún era menor de edad.

Por otro lado, la pelirroja criticó a Milena Zárate, quien en vez de apoyar a su hermana en ese entonces, decidió atacarla, poniéndose ella como la víctima, según Greissy. "Milena nunca lo denunció, yo como mamá o hermana voy a una comisaría, hago un escándalo hasta que metan preso al desgraciado, Milena debería irse con el verdadero culpable de esto, contra su ex", puntualizó Magaly.

¿Qué pasó entre Milena Zárate, Greissy Ortega y Edwin Sierra?

En el año 2014 un escándalo sacudió la farandula nacional cuando Milena Zárate, afirmó públicamente que su esposo, Edwin Sierra, la había engañado con su propia hermana, Greissy Ortega.

Todo empezó cuando Milena Zárate se presentó en el desaparecido programa "El valor de la verdad", donde confesó que su esposo y su hermana tenían una relación extramatrimonial dentro de su propia casa, pues los tres viven juntos.

Después de esto, Zárate y Ortega se presentaron en diversos programas de espectáculos para dar su versión de los hechos. Incluso llegó un momento en que Magaly la juntó en su set de televisión para confrontarlas y que finalmente resuelvan sus problemas.

Esto no funcionó, ya que Greissy nunca aceptó haberse metido con Edwin Sierra, mientras este estaba casado con su Milena. Finalmente quedaron enemistadas por varios años, hasta que en el 2019 volvieron a tener comunicación y se pidieron disculpas públicas.