Edwin Sierra habla sobre el ampay de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo: "El karma existe"

El conocido cómico y locutor de radio, Edwin Sierra, ha decidido pronunciarse sobre el polémico ampay que involucra al futbolista Paolo Hurtado y a la modelo Jossmery Toledo. En una entrevista para un diario local, el humorista ha aconsejado al jugador del Cienciano del Cusco, pero también ha sido claro en decir que él no es nadie para dar consejos.

En la entrevista, la expareja de Milena Zarate, ha señalado que cada uno es dueño de sus actos y que él no tiene el derecho de juzgar a nadie. Sin embargo, ha señalado que si la relación de Hurtado con su esposa estaba mal, debió terminarla de manera formal antes de salir con otra persona.

"Cada uno es dueño de sus actos. Quién soy yo para juzgar, nadie. Si su relación estaba mal, él debió terminar de manera formal y luego podía salir con quien quiera. Que recuerde que el karma existe" expresó Edwin Sierra.

Asimismo, el cómico ha señalado que en el programa que conduce en una emisora local que suelen hacer bromas sobre los personajes de la farándula, pero siempre sin faltar el respeto. Para Sierra, en este negocio el que se pica pierde y hay que tomar todo con humor. "Hay que reírse porque la risa da salud", ha expresado.

Cabe recordar que el ampay de Paolo Hurtado con Jossmery Toledo ha generado una gran polémica en los últimos días, ya que el pelotero aún se encuentra casado con Rosa Flores y espera su tercer hijo junto a ella.

Como se sabe, Edwin Sierra también estuvo en el ojo de la tormeta hace algunos años, esto debido a que tuvo un amorío con la hermana menor de su entonces esposa Milena Zarate, Greysi Ulloa. El escándalo fue tal en aquellos años, que las hermanas se presentaron en diversos programas de espectáculos para dar su versión de los hechos.

Yoshimar Yotún habló sobre la relación de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo

El pelotero Joshimar Yotún fue consultado sobre la infelidad del "Caballito" a su esposa Rosa Fuentes, pero el volante de Sporting Cristal, prefirió no tocar el tema diciendo que "es un tema muy delicado".

Yotún fue abordado a la salida del concierto del español Alajendro Sanz, quien se presentó anoche en el Estadio Nacional para interpretar su mejores temas, ante miles de personas que acuedieron a verlo.

Las cámaras del programa "Amor y fuego" tomaron por sorpresa a Joshimar, cuando salía del concierto acompañado de su esposa, para ser consultado sobre la infidelidad de su excompañeros de la Selección Peruana de Fútbol.

"Que puedo decir hermano, me estás preguntando cosas que yo no tengo porque responder. Cada uno toma sus decisiones, yo no soy quien para dar un consejo a alguien... Es un tema delicado, es un tema de familia", puntualizó.