Milena Zárate y Greissy Ortega nuevamente enemistadas tras recordar polémica con Edwin Sierra

Todo indicaba que la relación entre Milena Zárate y Greissy Ortega había mejorado; sin embargo, volvieron a enemistarse. La riña surgió nuevamente porque la cantante colombiana recordó la polémica con Edwin Sierra.

Milena Zárate volvió a recordar la polémica que protagonizó con su hermana en 2014. En el video se le ve junto a Edson Dávila, más conocido como Giselo, y ambos menciona la recordada frase "Usted es una cínica, usted no tiene sangre en la cara".

Ante la difusión del video de TikTok, Greissy Ortega se comunicó con el pórtal Instarándula y desató toda su furia con su hermana.

Pelea de Milena Zárate y Greissy Ortega

Ante ello, Samuel Suárez, creador de Instarándula, no dudó en recordarle que gracias a este escándalo de infidelidad ella se hizo conocida.

"Que no diga que no le ha sacado provecho a la fama que le generó sus broncas con Milena, comenzando por ese mismo día de la pelea viral, que gratis no creo se haya sentado. Es mejor no picarse", le dijo.