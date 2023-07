Magaly Medina anhela concluir su carrera de Periodismo: "Me dan ganas de ser bachiller"

25/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reconocida figura de la televisión nacional, Magaly Medina, compartió recientemente su deseo de retomar su carrera de Periodismo en la universidad, a pesar de no haber logrado terminar sus estudios en el pasado. Durante la última edición de su programa de espectáculos, la popular 'Urraca' expresó su interés en obtener un grado profesional y enfrentar las críticas que ha recibido por no haber culminado su formación académica.

Magaly desea ser bachiller en Periodismo

El anhelo de Magaly Medina por continuar su educación surgió después de realizar una mención publicitaria en su programa, momento en el que hizo hincapié en sus conocimientos, afirmando tener incluso más que algunas personas que sí completaron sus estudios superiores.

"Cada vez que leo esta información, me dan ganas de inscribirme y terminar mi carrera para que después no estén diciendo 'Magaly no terminó su carrera de la universidad'. No, pero sé más que los que terminaron", enfatizó la polémica presentadora.

"Me dan ganas terminar mi carrera y ser bachiller, para que después no estén diciendo que no terminé la universidad", agregó la 'Urraca' en medio de las risas.

¿Por qué Magaly no terminó su carrera?

Durante una conversación con la periodista Verónica Linares, Magaly Medina compartió detalles de su vida y explicó la razón por la que tuvo que dejar truncos sus estudios universitarios en la Universidad Jaime Bausate y Meza, donde en el examen de admisión logró una alta calificación que le permitió su ingreso.

La polémica conductora reveló que debido al embarazo de su único hijo Gianmarco Mendoza Medina, tuvo que abandonar sus planes, que incluían la posibilidad de estudiar en el extranjero, específicamente en la Complutense de Madrid, en España.

"Yo vine acá (Lima) para preparar mis papeles para la Complutense de Madrid (...). Lo único en lo que fallé fue que en el transcurso decidí postular a la Bausate y Meza para conocer cómo era un examen", explicó Magaly Medina.

"Me acostumbré y le dije (a su padre): 'Te prometo que termino acá y me voy a la Complutense'. Mentira, porque me embaracé y nunca me fui. Los planes cambiaron, pero me hubiera encantado", añadió.

A pesar de las circunstancias que la llevaron a interrumpir sus estudios, la reconocida presentadora dejó en claro su deseo de retomar su formación académica en Periodismo y obtener su título de bachiller. Con esta decisión, Magaly Medina demuestra su determinación y pasión por continuar creciendo tanto en su carrera profesional como en su desarrollo personal.