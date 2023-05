Magaly Medina arremete contra Jossmery Toledo: "Estás soltera porque te metiste con un hombre casado"

Jossmery Toledo, en su aparición en el programa "Amor y Fuego", confirmó que se encuentra soltera tras finalizar su relación fugaz con Paolo Hurtado. Sus palabras generaron diversas reacciones y comentarios, incluyendo una referencia de Magaly Medina en su programa de televisión.

Magaly Medina no pudo contener su risa al escuchar que Jossmery Toledo terminó su relación con Paolo Hurtado debido a "sus valores", durante su programa "Magaly TV, La Firme".

"Ha sido el chiste del día: lossmery está soltera porque tiene valores! No mamacita, estás soltera porque te metiste con un hombre casado y que tiene una mujer embarazada. El hombre te usó y luego te botó, como desecha todo aquello que no se quiere", añadió.

La conductora de ATV sugirió que Jossmery Toledo no fue engañada y que en realidad tenía la intención de quitarle el esposo a Rosa Fuentes.

Jossmery Toledo admitió que se enamoró de Paolo Hurtado, a pesar de que él sigue casado con Rosa Fuentes y tienen hijos juntos.

"No sé si fue una relación porque fue todo mentira. No quiero hablar más del tema y dejar ahí el pasado. Sí me equivoqué, ya no voy a caer más en lo mismo y las mentiras tienen patas cortas", señaló en "Amor y Fuego".