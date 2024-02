Magaly Medina critica a Guerrero por ir con Doña Peta a su reunión con Richard Acuña: "Ya estás bien grande"

21/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paolo Guerrero ya se encuentra en Lima en medio de la batalla mediática que atraviesa con el club Universidad César Vallejo (UCV) y sostuvo una segunda reunión con el presidente del equipo trujillano, Richard Acuña, en San Isidro, en compañía de su madre Doña Peta, lo que generó que Magaly Medina no dudara en criticar al futbolista.

Destruyó al 'Depredador'

En la última edición del programa 'Magaly TV: La Firme', la conductora Magaly Medina no fue ajena al tema polémico de Paolo Guerrero y fiel a su estilo le increpó al deportista de ir siempre en compañía de su madre a todos lados, a pesar de que ya está mayor (40 años) como para tomar una decisión por sí solo.

La popular 'Urraca' comentó con ironía que Petronila Gonzales, conocida popularmente como doña Peta, no es la manager de Guerrero, por lo cual no tendría sentido de que sea incluida en sus negociaciones para saber si permanecerá en el club de los 'Poetas' o rescindirá su contrato.

"Para qué metes a tu madre en una negociación, si ella no es tu manager, si ella no es tu apoderado. Yo creo que cuando una persona de 40 años firma un contrato y sobre todo él, que tiene muchos años jugando al fútbol, necesitas más a un abogado que tener a tu madre al costado (...) Peta siempre está presente cada que el hijo se mete en problemas", comentó Magaly.

Además, expresó que la progenitora de Guerrero suele ser una mujer 'intensa' en sus apreciaciones y opinó que, para ella, todo el Perú debería estar agradecido con su hijo por el tiempo que vistió la camiseta de la 'Blanquirroja'.

"Y él ya está bien grande hace muchos años como para estar diciéndole al presidente del club con el que firmó contrato y que ahora ya no quiere saber nada (como para estar diciendo): 'Mi mamá quiere hablar contigo, porque mi ama dice que me resuelvas el contrato, que me lo rescindas, que me dejes jugar, que me dejes ser un jugador libre", comentó.

¿Víctima de extorsión?

Como se recuerda, el futbolista reveló que su decisión de no llegar a Trujillo es debido a que su madre recibió varias amenazas de extorsión y por ello, prefirió primar la seguridad de toda su familia.

Se refirió a la posibilidad de que las extorsiones en su contra paren si desiste de su llegada a la César Vallejo. Al respecto, advirtió que no tiene garantía de que ello vaya a ocurrir. Por esta razón, asegura que, sobre todo, debe proteger a sus familiares. No obstante, señaló que no está a favor de "tranzar con la delincuencia" para solucionar este lamentable episodio de inseguridad ciudadana.

"No existe ninguna promesa que garantice que no les pasará nada; y tranzar con la delincuencia no puede ser el camino para resolver este problema. Siento que, así como defiendo la camiseta de mi país en la cancha dando lo mejor de mí hasta el último momento, debo proteger a mi familia", expresó el delantero peruano.

¿Llegó a un acuerdo con UCV?

Alrededor de las 9 p.m., se culminó la segunda reunión del futbolista con Richard Acuña. A pesar de los involucrados en el caso salieron del inmueble, no se dieron declaraciones para conocer qué decisión se tomó respecto a la permanencia de Guerrero en el cuadro trujillano.

El abogado de Paolo Guerrero aseguró que, por el momento, no pueden dar declaraciones, pero que en el transcurso de las horas se darán más detalles de qué pasó con su carrera deportiva.

De esta manera, Magaly Medina decidió pronunciarse sobre la reunión que tuvo Paolo Guerrero con Richard Acuña, pero en compañía de su madre doña Peta, cuestionando cuál sería su papel en este tipo de negociaciones con la UCV.