Sebastián Yatra confiesa el motivo por el que no puede tener relaciones largas: "Me darían ganas de ser infiel"

Sebastián Yatra ha generado polémica en redes sociales al hablar abiertamente sobre sus pasadas experiencias en el amor y la infidelidad. El cantante explicó que tiene un importante motivo por el cual no puede tener una relación larga con una persona. Recordemos que su última pareja fue la cantante española Aitana, con quien terminó hace tres meses.

El intérprete de 'Por perro' se ha confesado en "A solas con..." Vicky Martín Berrocal y ha hablado sin miedo de las posibles razones detrás de sus fracasos amorosos. A pesar de que ha tenido varias parejas a lo largo de su vida, lo cierto es que Sebastián tan solo se ha enamorado en dos ocasiones.

"Enamorarme, enamorarme... dos veces, con mis dos novias, que son Tini y Aitana. Mis dos relaciones han sido amor mutuo, donde me he sentido bien y ha sido superbonito", explicó el artista en el podcast de la diseñadora de moda.

Recordemos que Sebastián comenzó a salir con Tini Stoessel en el 2019, pero terminaron al poco tiempo y el cantante reveló que tomó esa decisión ya que sentía "perder mi individualidad".

Asimismo, indicó que su relación con Aitana, misma que terminó exactamente a los 12 meses, llegó a su fin porque le costaría mantener un compromiso pasado ese tiempo.

"Yo siempre he sido fiel. Mi máximo de relaciones ha sido un año. Si yo tuviese una relación mucho más tiempo, no sé como podría aguantar, porque es que me darían ganas de ser infiel. Aunque estuviese enamorado de alguien, me darían ganas de estar con alguien más", ha explicado Yatra, destacando su deseo de "querer estar de viaje y tener libertad".