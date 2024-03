¿Se acabó el amor? Alejandra Baigorria revela por qué no viajó con Said Palao

26/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La relación de Alejandra Baigorria y Said Palao parecía andar viento en popa luego de que dieran a conocer que se han comprometido. Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando se supo que el conocido modelo decidió viajar fuera del país sin su novia. Tras las sospechas de los seguidores de la aclamada pareja sobre una posible ruptura, la 'rubia de Gamarra' optó por pronunciarse y contar su verdad.

A través de su cuenta de Instagram, la exchica reality se enfrentó a las múltiples dudas de sus fans para confirmar que efectivamente su prometido tomó un vuelo sin ella. Según mencionó, el ahora influencer tomó un avión junto a su hija y la dejó a ella en Lima.

"Al pedido del público porque son intensas porque si son mis seguidoras tienen que ser intensas. Qué por qué no fui de viaje a con Kai con Said, qué pasó, el drama. Yo también soy dramática por eso no las juzgo", expresó vía historias.

¿Problemas en el paraíso?

Lejos de encontrarse separados, la pareja estaría más entusiasmada que nunca. De acuerdo a las declaraciones de la empresaria, ella no podía acompañar a su prometido debido a que debía de quedarse en Lima para grabar un programa.

Sin embargo, sus planes no se vieron frustrados del todo pues luego de culminar sus pendientes de este martes, empacaría sus maletas para darle alcance a su novio.

"Les cuento que yo tengo trabajo, yo grabo los martes Consume Perú y mi productor, que ojalá vea este este mensaje, no me dio permiso. Por ende mañana tengo café de negocios. Hoy día también estoy trabajando, aquí están las chicas, voy a hacer un en vivo, mañana voy a trabajar, el lunes voy a trabajar, el martes voy a trabajar y luego me largo con Said y Cayetana y los poncho para que vean que no pasó nada", resaltó.

¿Qué pasó con la boda?

Durante una transmisión en vivo, Alejandra Baigorria decidió responder por las preguntas de sus seguidores. Uno de sus fans le consultaron sobre los preparativos de su boda con Said Palao. Sin embargo, su respuesta sorprendió a más de uno. Y es que la empresaria aún no ha visto nada para la boda debido a la gran cantidad de trabajo que tiene.

"Les soy sincera, no he visto nada de la boda. Cero. Tengo demasiado trabajo y tengo viajes que se me vienen uno tras otro. Ahorita no he podido ver nada. Después de Semana Santa me voy a reunir con la wedding planner, según yo", señaló.

De esta manera, pese a que no tiene muchos preparativos para la boda, Alejandra Baigorria negó que se encuentre separada de Said Palao y señaló que solo surgió un cambio de planes en su viaje con su novio.