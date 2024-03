¿Serán papás? Alejandra Baigorria y Said Palao emocionan a fans con tierno video

10/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Remecieron las redes! Alejandra Baigorria está atravesando uno de los mejores momentos de su vida tras comprometerse con Said Palao. La pareja se encuentra en plenos preparativos de la boda que se realizaría en el 2025, sin embargo, despertaron la curiosidad en sus fans con una singular foto que compartieron.

Como se sabe, uno de los sueños más grandes de la empresaria es convertirse en madre, por esa razón, muchos creen que en cualquier momento podría anunciar la noticia de su embarazo. Por ello, creen que los novios estarían próximos a convertirse en padres. ¿Qué dijeron?

¿En la dulce espera?

Alejandra Baigorria y Said Palao están preparando su matrimonio, el cual podría ser considerado como el evento del año, debido a que la afamada 'Gringa de Gamarra' quiere que esta ceremonia sea televisada.

No obstante, al parecer, la parejita ya se estaría preparando para agrandar la familia. En sus redes sociales, compartieron un video, donde se ve a Said Palao disfrutando de la compañía de una pequeña bebé, que podría ser parte de su familia. Alejandra no dudó en comentar esta escena: "Amor, estás practicando. Te cae bien con Antonella. Mamacita, está con el tío Said. Le has gustado, amor, muévela muévela".

¿La boda será televisada?

Alejandra Baigorria fue consultada si su boda sería transmitida por televisión, al mismo estilo de Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi. La empresaria aseguró que no descarta esta posibilidad.

"A mí sí (me gustaría) porque como digo, igual la gente va a grabar con su celular, se van a robar las imágenes y van a rajar. Prefiero que critiquen bien con todas las imágenes completas, porque van a rajar sí o sí. Mejor que sea completo", indicó Alejandra Baigorria, exintegrante de 'Esto es Guerra'.

Sin embargo, contó que su matrimonio no será este año, debido que hay que organizar todos los preparativos, paso a paso.

"Estamos armando todo y no les puedo adelantar mucho porque recién estamos viendo todo. Es bastante por armar, pero ya estamos con los preparativos", indicó la modelo.

Al parecer, Alejandra Baigorria y Said Palao están más enamorados que nunca y, en cualquier momento, podrían sorprendernos con la noticia de un embarazo. Sin embargo, la pareja por ahora no está en la dulce espera y solo se está enfocando en todos los preparativos de su tan ansiada boda. Como se sabe, todos sus seguidores están a la expectativa de cualquier novedad.