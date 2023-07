Marco Antonio de la Teleferia bajo escrutinio por no asumir responsabilidad hacia sus posibles hijas

14/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En una reveladora entrevista para "Magaly TV, La Firme", Flor Guerra denunció públicamente a Marco Antonio Milosevic, reconocido por su singular estilo de presentar la Teleferia, y aseguró que es el padre de sus dos recién nacidas mellizas.

Acusaciones de abandono

Según el relato de Flor Guerra, ella mantuvo una relación con Marco Antonio desde febrero de 2021 hasta finales de 2022, cuando se conocieron en el lugar de trabajo de la denunciante, donde ella se desempeñaba como fisioterapeuta. La ahora madre de las mellizas explicó que tuvo un embarazo complicado y trató de comunicarse con quien creía era su pareja en ese momento.

"Teníamos una relación. Venía a mi centro de trabajo, pasaba a recogerme. Iba a su departamento en Chorrillos, algunas veces me quedaba a dormir (...). Le dije (sobre el embarazo) en noviembre (del 2022), me dijo que no podía ser (el padre). No me volvió a llamar ni escribir", relató.

La defensa de Marco Antonio

Por su parte, Marco Antonio explicó su versión de los hechos, alegando haber tenido un contacto limitado con Flor Guerra. "A esta persona la he visto no más de cuatro veces, así que no he tenido contacto (...). Nos hemos encontrado en su centro de trabajo", afirmó.

Además, manifestó su disposición a realizar una prueba de ADN para confirmar la paternidad y asumir la responsabilidad correspondiente. Cabe destacar que actualmente se encuentra casado y tiene tres hijos.

¿Qué dijo Magaly Medina?

Ante esta situación, Magaly Medina hizo un llamado a la solidaridad en favor de Flor Guerra. La madre de las dos bebés solicitó frente a las cámaras de ATV que Marco Antonio reconozca a sus hijas, producto de la relación que habrían mantenido en 2022.

La presentadora de espectáculos instó a apoyar a la madre y expresó su preocupación por las dificultades que enfrenta: "Me apena la situación de estas dos criaturas que no tienen la culpa de nada. La señora, que no tiene trabajo ahora porque está recuperando de la cesárea, no tiene con quién dejar a las niñas. Ella está recuperándose de una enfermedad, entonces, le pido a las almas caritativas, por favor, ayudemos a esta señora", solicitó Medina.

El caso de Marco Antonio, quien enfrenta acusaciones de abandono por parte de Flor Guerra, continúa generando un intenso escrutinio en el ámbito mediático. La incertidumbre sobre su supuesta paternidad y la falta de asunción de responsabilidad hacia las posibles hijas mantienen en vilo a la opinión pública.