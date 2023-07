Néstor Villanueva envía carta notarial a mujer que atropelló: "Me está pidiendo 40 mil soles"

Después que hace unos días Vanessa Mejía acusara a Néstor Villanueva de haberla atropellado y desentenderse de los gastos de su recuperación, ahora el cumbiambero ha salido a aclarar que le ha enviado una carta notarial debido a que la mujer le pide 40 mil soles para una operación.

Como se recuerda, hace unos días Vanessa acudió al programa "Amor y fuego" para denunciar que Néstor la había abandonado después de atropellarla hace dos meses, incluso lo acusó de intentar sobornarla con 50 soles en el momento del accidente.

El exesposo de Florcita Polo se presentó en el programa "Arriba mi gente", donde Santi Lesmes le pidió que explique el motivo e la carta notarial que le envió a Vanessa, quien asegura que el cantante la está acusando de extorsión y eso es una "palabra fuerte".

Ante esto, el cantante afirmó que Vanessa está confundiendo las cosas, ya que está acusando a una tercera persona, quien sería la manager de Néstor.

"La señora menciona a una tercera persona -que no tiene absolutamente nada que ver- que es la duela del vehículo y le está pidiendo una cantidad de S/40 mil soles. La verdad me sorprende y esta persona también ha tomado medidas, porque no tiene nada que ver. Somos la señora y yo", respondió en un inicio.