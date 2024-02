Mariella Zanetti aconseja a Pamela López tras infidelidad de Christian Cueva: "No vuelvas con el 'cacas'"

¡Habló la voz de la experiencia! Luego del escándalo de infidelidad que ha protagonizado Christian Cueva; Mariella Zanetti no dudó en pronunciarse al respecto y aconsejarle a Pamela López, quien ha perdonado al futbolista, en más de una oportunidad, según los rumores que han estado circulando en los últimos días.

Por ello, la ganadora de 'El Gran Chef: Famosos', comentó qué es lo que ella haría si fuera víctima de una infidelidad, pues considera que un hombre que engaña a su pareja y no la valora, es porque no la ama.

En ese sentido, Mariella Zanetti, le pidió a Pamela López que no retome su relación con el futbolista, pues ha demostrado que no la valora y que tampoco ha tenido respeto hacia sus hijos.

"Yo no volvería con ningún hombre que me ha sacado los pies del plato, no volvería con un hombre que me falte el respeto, que no me valora, que no me ama, porque si te saca la vuelta es porque ya no te ama, que te pone en peligro con tantas enfermedades que hay. No, no volvería, un hombre infiel yo creo particularmente que no cambia, descansa sí, pero no cambia", declaró a un medio local.