Mario Hart cuenta con su "estrella" en el Paseo de la Fama y Luciana Fuster lo felicita: "Sabía que llegarías lejos"

Luciana Fuster se encuentra de viaje al lado del amor de su vida, Patricio Parodi, y entre sus destinos se encuentra Las Vegas, por lo cual no dudó en conocer el Paseo de la Fama, pero quedó sorprendida al descubrir que el apellido del piloto de autos, Mario Hart se encontraba al lado de otras celebridades de renombre internacional.

¿Mario Hart en el Paseo de la Fama?

A través de sus redes sociales, la exchica reality comparte sus mejores experiencias y vivencias como la visita a lujosos casinos, paseos en helicópteros y hasta una excursión por el Gran Cañón de Arizona, pero también subió una foto donde evidencia que su excompañero de 'Esto es Guerra' "tendría una estrella" con su apellido.

"Buena, 'Chato'. Sabía que ibas a llegar lejos, pero no tan rápido", se lee en la descripción de la historia subida en su cuenta de Instagram, entre risas. ¿Por qué?

¿Todo era una broma?

De inmediato, Mario no dudó en repostear la publicación y celebrar este logro junto a sus fieles seguidores a su propio estilo, tras tener un tiempo como cantante y lanzar temas musicales como su remix de 'Tal para cual' y 'Yo no fui'.

"Ja, ja, ja no contaban con mi astucia", escribió Hart de forma divertida, ya que todo se trataría de una broma de Luciana porque el verdadero nombre que figura en la estrella es la de Mary Hart, una conductora famosa estadounidense, y la reina de belleza editó la imagen con ayuda de la red social y agregó la letra "O" al final del nombre.

Luciana Fuster muestra "estrella" de Hart en el Paseo de la Fama.

Hart vs. Leslie Shaw

Como se recuerda, Hart tuvo polémicas declaraciones en contra de la cantante Leslie Shaw, entre ellas la de afirmar que la artista dejó el rock por recomendación suya porque "daba pena, no tenía shows".

"Ella hacía rock y yo siempre le decía: 'Leslie, el rock en el Perú es muy difícil'. No tenía shows, no cantaba en ningún lado, por ahí tenía uno que otro show y la invitaban a uno que otro festival, pero le daban muy poco tiempo. A mí me daba pena porque la veía sufrir con eso. Ella quería vivir de la música, y no del modelaje o del anfitrionaje como así sobrevivía", indicó en una entrevista brindada a Carlos Vílchez.

De esta manera, Mario Hart causó gran revuelo en el ámbito de la farándula nacional y ahora, en especial, por el cómico momento que compartió Luciana Fuster al editar su nombre y señalar que tiene su propia "estrella" en el Paseo de la Fama junto a otras celebridades internacionales.