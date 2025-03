Mario Irivarren confiesa que NO es amigo de Alondra, pero se encontraron luego de terminar: "Ella perdió"

01/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Irivarren vuelve a dar que hablar. Esta vez, el chico reality confesó que si bien ya no es amigo de Alondra García Miró, hubo un momento en el que se encontró con ella luego de haber culminado su relación sentimental ¿En qué circunstancias?

Mario Irivarren revela que tuvo casual encuentro con Alondra

Durante una de las más recientes ediciones del podcast 'Good Time', Mario Irivarren sorprendió a sus compañeros al revelar que desde que terminó su romance con Alondra García Miró no ha intentado entablar una amistad con ella ni mucho menos volver mantener comunicación.

"Lo que pasa es que con Alondra ya no he mantenido comunicación, cuando la he visto, la he saludado", contó el modelo para el asombro de sus compañeros.

Pero eso no fue todo. Y es que Irivarren contó con lujo de detalles que un día tuvo un casual encuentro con la 'ojiverde'. Según su testimonio, dicha situación ocurrió cuando visitó un conocido salón de belleza, donde iba a realizarse un laceado.

"Un día me la encontré en el salón, me estaba haciendo mi laceado. Yo estaba en el lavatorio, me estaban lavando la cabeza, cuando llega Alondra y se sienta en el lavatorio del costado. Fue como 'hola qué tal, qué te vas a hacer, cómo está la abuelita'. La conversación más random", contó en su programa.

Inmediatamente, Laura Spoya acotó: "Alondra no perdió un novio, perdió una amiga". Sin duda, la anécdota contada por Mario Irivarren causó risas entre sus compañeros, por lo que la exreina de belleza no pudo evitar bromear con la situación.

Mario sintió "diferencia de clases" en su relación con Alondra

En otro capítulo de su controversial podcast, Mario volvió a referirse a su expareja, Alondra García Miró, afirmando que cuando estuvo con ella, hubo un momento en el que sintió la "diferencia de clases".

"Era un choque de mundos bien pend***. Una vez me llevó a una reunión de sus amigas del cole, llegué a una mansión, yo me sentía como Will Smith cuando llega a Bel-Air. 'Bien bacán el condominio' y ella me dijo 'qué condominio, es la casa'", dijo.

Así como Mario Irivarren confesó haber sentido la "diferencia de clases" en su relación con Alondra García Miró, ahora también mencionó que hubo un momento en el que se encontró con la 'ojiverde' e incluso intercambiaron palabras.