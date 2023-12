¡Más que enamorada! Samahara Lobatón 'tunea' departamento de Bryan Torres con más de 20 mil soles en canje

La influencer Samahara Lobatón mostró mediante sus redes sociales como varias empresas remodelaban la casa de su pareja Bryan Torres. Sin embargo, Magaly Medina reveló que todo habría sumado más de 20 mil soles en puro canje.

Una de las hijas mayores de Melissa Klug parece que está bien enamorada del cantante y amigo de Jefferson Farfán, pues no solo se ha mudado con él a su departamento sino que lo ha remodelado completamente, invirtiendo miles de soles en canje.

Mediante sus historias de Instagram, Samahara empezó agradeciendo a la empresa que se encargó de los trabajos. Lo cual se repite en cada una de las obras realizadas para concretar así el canje.

Pero el programa de Magaly Medina no se quedó atrás y se comunicó con la empresa que realizó los trabajos y le hicieron un estimado que una remodelación de ese tipo solo en la cocina y la sala oscilaría entre los 10 mil y 12 mil soles.

Cabe mencionar que entre las remodelaciones también se pusieron muebles nuevos, se tarrajeó y se pintó las habitaciones y el baño, por ello la cifra estimada inicialmente se podría duplicar.

Como se recuerda, en febrero de este año, el salsero había mostrado su departamento con paredes de ladrillos sin tarrajear y prácticamente sin muebles. Según comentó Magaly, Bryan habría construido su departamento sobre la casa de sus padres, en Chorrillos.

"Les voy a mostrar un avance de lo que es el cuarto de Xianna. Por acá le han hecho un camarote y su mini tocador, que aún no le ponen el espejo (..) Está quedando, me encanta", se le oye decir a Samahara Lobatón en otro de los videos que publicó en redes.

Por ello, al final del informe, la popular 'Urraca' llamó la atención a la hija de Melissa Klug, pues apenas tiene 4 meses de relación con el cantante y está gastando su dinero, así sea por canje, en un inmueble que al final no le pertenecerá.