Mauricio Mesones es el cuarto eliminado de 'El Gran Chef Famosos': "Me esforcé hasta el final"

Mauricio Mesones se convirtió en el cuarto eliminado de 'El Gran Chef Famosos' debido a que no cumplió con el reto culinario de la noche. Cabe resaltar que fue el jurado Masías quién tomó dicha decisión.

En la última edición de 'El Gran Chef Famosos' fue la temida noche de eliminación. Natalia Salas, Ale Fuller, Mauricio Mesones y Katia Palma debían demostrar sus mejores dotes culinarios para salvarse de ser retirados de la competencia.

El primer plato consistía en preparar un Estofado de ternera con papas cocktail y para ello el conductor del programa, José Peláez, indicó que el tiempo de preparación era de 50 minutos. Cabe resaltar que el ansiado beneficio para el mejor primer platillo esa salvarse automáticamente de la eliminación.

Los participantes se mostraron nerviosos al tener que utilizar una olla a presión, debido a que la carne debía estar muy bien cocida, inclusive Katia Palma esperó a que falten 3 minutos para recién retirar la carne de la olla con la esperanza de que esté "en su punto".

Luego de que Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio prueben las diferentes sazones, llegaron a la conclusión de que Ale Fuller sea la ganadora del beneficio y por lo tanto continúe en competencia.

Para el segundo platillo de la noche, los participantes tuvieron la difícil tarea de, nuevamente, incursionar en el mundo de los postres, por ello, el siguiente reto fue preparar 12 churros rellenos con fudge de chocolate.

Al inicio, los participantes se mostraron confiados debido a que es un postre que todos conocían, no obstante, en medio de la preparación más de uno se frustró porque la masa de los churros no le salía. De igual manera, todos lograron terminar su platillo en el tiempo establecido.

Luego de que Masías, Rosinnelli y Bocchio prueben los 3 postres, llegaron a la conclusión de quién debía ser el cuarto eliminado de la segunda temporada de 'El Gran Chef Famosos'.

El jurado decidió salvar a Natalia Salas en primera instancia, quedando Mesones y Palma en el limbo. Finalmente, Javier indicó que Mauricio era el cuarto eliminado de la competencia.

"Me voy feliz, Katia se lo merece, Natalia se lo merece, Ale se lo merece, pero bueno ahora me van a ver renacer de mis cenizas como el gato Félix", dijo Mauricio entre risas en el confesionario.

Pese a su salida del reality, Mesones aclaró que tiene ganas de volver, además, prometió que si logra regresar se convertirá en el campeón de la segunda temporada.

"Yo no me voy triste, me voy feliz. Hay que saber perder, hay que saber cuando uno hace las cosas mal y aprender de sus errores [...] Yo me esforcé hasta el final [...] Me verán regresar recargado y me verán como el ganador de El Gran Chef", aseguró.