Junior Silva es el tercer eliminado de 'El Gran Chef Famosos': "Ya no voy a pedir delivery"

Junior Silva se convirtió en el tercer eliminado de 'El Gran Chef Famosos' debido a que no cumplió con el reto culinario de la noche. Cabe resaltar que fue el jurado Masías quién tomó dicha decisión.

En la última edición de 'El Gran Chef Famosos' fue la temida noche de eliminación. Donde Natalia Salas, Mr. Peet, Mónica Torres y Junior Silva debían demostrar sus mejores dotes culinarios para salvarse de ser retirados de la competencia.

El primer plato consistía en preparar 20 tequeños rellenos de lomo saltado con una salsa de huancaína. Al principio los participantes se mostraron confiados, sin saber lo que estaba por venir.

Al parecer, los 40 minutos que tuvieron los concursantes para preparar el primer plato de la noche no fueron suficientes, debido a que solo Mr. Peet y Mónica cumplieron con presentar 20 tequeños con su respectiva salsa.

Por otro lado, según el veredicto del jurado Natalia Salas presentó, unos tequeños quemados por fuera y algo crudos por dentro. En esa misma línea, Junior Silva no consiguió cumplir con el reto asignado, ya que no presentó la cantidad de tequeños ni su crema huancaína.

Finalmente, Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio decidieron que Mónica Torres se la persona que obtenga el ansiado beneficio debido a que su platillo fue el que más resaltó.

Para el segundo platillo de la noche, los participantes tuvieron la difícil tarea de incursionar en el mundo de los postres, por ello, el siguiente reto fue preparar un pionono relleno de fresa con crema de chantilly.

Para dicho plato, el conductor del programa, José Peláez, comunicó que el tiempo asignado era de 70 minutos. Además, dio a conocer el importante beneficio que se ganó la actriz.

Para la preparación del chantilly todos los participantes, menos Mónica, debía batir sus claras de huevo a mano mientras que la ganadora del beneficio tendría una batidora especial para ahorrar un par de minutos. En esta ocasión todos los participantes terminaron su preparación a tiempo para que los jueces puedan calificar cual fue el mejor pionono de fresa.

Luego de que Masías, Rosinnelli y Bocchio prueben los 4 postres, llegaron a la conclusión de quién debía ser la persona eliminada de la segunda temporada de 'El Gran Chef Famosos'.

La jurado Nelly indicó que Natalia Salas era la primera participante salvada y por lo tanto seguía en la competencia culinaria. Posteriormente, Giacomo mencionó que Mr. Pett era el siguiente participante en seguir en carrera.

La última palabra quedó en Javier Masías a quién le tocó mencionar el nombre de la persona eliminada. Finalmente, el jurado mencionó el nombre de Junior Silva.

"ya esta di todo lo que pude, di todo no me sale no tengo teoría mucha gente que esta viéndome definitivamente esta en el mismo lugar que yo no es fácil estar acá pero tenia que llegar en algún momento y llego ahorita", dijo Junior.