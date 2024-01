Mayra Couto espera una disculpa de Andrés Wiese tras denuncia por acoso: "Me gustaría un lo lamento"

La reconocida actriz peruana Mayra Couto ha vuelto a encender la polémica al revelar que aún espera disculpas por parte de Andrés Wiese, a quien denunció por acoso sexual en 2020. A pesar de que la denuncia fue archivada en 2022, Couto mantiene firme su postura y explica sus expectativas en una reciente entrevista con "Todo se filtra".

En una conversación con "Todo se filtra", la actriz abordó la difícil situación que vivió al denunciar a Andrés Wiese por acoso sexual. La actriz, conocida por su participación en la exitosa teleserie "Al fondo hay sitio", dejó en claro que, a pesar del archivo de la denuncia en 2022, aún espera un gesto de arrepentimiento por parte del actor.

La peruana expresó que no actuaría nuevamente junto a Wiese y propuso que su personaje, Grace González, regrese sola a la casa de los González en la serie. La razón detrás de esta decisión radica en el incómodo episodio de acoso del que fue víctima durante las grabaciones.

"Yo conté cómo me sentía, no sé si al final eso funcionó como una denuncia, pero no es como que yo me dispuse a hacer una denuncia como tal. La fiscalía le abrió investigación y yo colaboré con la justicia. Fui a pasar cámara Gesell y todo", explicó Couto a Panamericana Televisión.