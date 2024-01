Melissa Klug se defiende de las críticas tras hablar de Farfán: "No soy la mamá que la sociedad necesita"

Melissa Klug decidió responder de forma tajante y clara a las personas que la criticaron por reclamar a Jefferson Farfán de no dar ningún regalo a sus hijos durante Navidad, a pesar de que en sus redes sociales aparenta ser un buen padre y tener una gran solvencia económica.

La 'Blanca de Chucuito' decidió interactuar con cada uno de sus fans a través de sus historias de Instagram, pero decidió responder a una pregunta en particular.

"Vimos que el papá de tus chocolatitos posteó un árbol lleno de regalos, se doblaron tus (hijos)", escribió la internauta, a lo cual, Melissa respondió rápidamente: "Bueno, cuando mis hijos llegaron y fueron donde su papá ese árbol estaba totalmente vacío y no recibieron ningún regalo hasta ahora, y eso que ya pasó Bajada de Reyes, seguirán esperando".

Esta acción le ocasionó una serie de críticas y malos comentarios por parte de los internautas, quienes aseguraron que existen muchos padres que no se hacen responsables de la pensión de sus hijos y que debe bastarle con la mensualidad que le pasa y no hacer reclamos en vano.

"Hay padres que no te dan ni un sol, agradezca que el padre de tus hijos les da más y no dramatices", "debes dar gracias a Dios", "hay mujeres que atraviesan peores momentos y no salen a la luz", expresaron los usuarios en Instagram.