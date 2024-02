Melissa Klug explica por qué pasó la noche con Jesús Barco: "Lo seguirán viendo en mi casa"

Los rumores sobre una posible reconciliación de Melissa Klug con Jesús Barco siguen en aumento. Como se recuerda, el futbolista apareció en la casa de la 'Blanca de Chucuito' con globos por el Día de San Valentín y, las cámaras de 'Magaly TV, La Firme' confirmaron que pasaron la noche juntos.

En las imágenes, el 14 de febrero, se ve al jugador del Sport Boys llegando a la casa de la empresaria ubicada en el distrito de Santiago de Surco, a las 6:00 p. m. Al parecer, la celebración tuvo para rato, pues el futbolista salió del domicilio, de la madre de su hija, en la mañana del jueves 15.

Cabe mencionar que, Evelin Vela, la mejor amiga de Melissa, compartió unas fotografías en la que se observa dos manos muy parecidas a las de la pareja ¿habría sido de ellos?

Luego de que Magaly Medina expusiera las imágenes en su programa, donde abrió la posibilidad de una reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco, la empresaria se comunicó con la periodista para explicar la razón se la visita del futbolista.

Aseguró que el padre de su hija seguirá frecuentando su casa porque tuvo que ser operada de emergencia debido a una complicación que presentó.

"Por si acaso, ayer me operaron de emergencia. Y obviamente tenía el que estar con su hija. Ya después hablen lo que deseen, estoy mal ahorita. No me han podido controlar la hemorragia así que lo seguirán viendo en mi casa", afirmó Klug.