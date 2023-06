¡En la dulce espera! Melissa Klug está embarazada por sexta vez, según Magaly Medina.

En la última edición del programa de Magaly Medina, la 'urraca' reveló una personaje de la farándula está en la dulce espera, se trata de Melissa Klug quien estaría embarazada de 11 semanas y se convertiría en madre por sexta vez.

La 'Blanca de Chucuito' mantiene una relación de varios años con el futbolista Jesús Barco y ya había declarado sus deseos de convertirse en madre por sexta vez. Esto pasó en una entrevista que le realizó Magaly el 16 de marzo del 2021.

"Es algo que yo quiero(estar embarazada), que me ha despertado me ha dado el deseo pero si no, no tengo problema", expresó 'La Klug'.