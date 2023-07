Melissa Klug sobre nuevo saliente de Samahara: "No tengo buenas referencias de él"

22/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Debido al reciente 'ampay' de su hija Samahara Lobatón con Bryan Torres, la empresaria Melissa Klug no tardó en dar su opinión, asegurando que no tiene un buen concepto del músico.

No lo aprueba

Al ser consultada por una posible relación entre su hija y el mejor amigo de Jefferson Farfán, la popular 'Blanca de Chucuito' señaló haber visto al músico por la televisión; sin embargo, aclaró no conocerlo.

"Por lo que he visto en la tele de él... todas las personas lo califican como 'el chupe', pero yo no lo conozco, no sé quién es", inició diciendo Melissa Klug.

Asimismo, Melissa dejó entrever que las supuestas salidas entre su hija y Bryan Torres, no serían de su agrado. Esto, luego de que estuviera envuelto en una polémica con Olenka Mejía y Farfán.

"Lo último que vi es que él salió a hablar de Olenka (Mejía), de una mujer, ahora imagínate... ¿hablar de una mujer? ya sacas tus propias conclusiones, de qué persona es (...) de él no tengo buenas referencias, ¿quién es? todo el mundo sabe de dónde lo conocen", acotó.

Por su parte, Abel Lobatón, padre de Samahara, consideró que la influencer es dueña de sus propias acciones, asegurando que ella sabe de quiénes se rodea.

"Mi hija es inteligente, tiene su radar, ella sabe con quien sí y con quien no. Puede tener mil amigos, pero eso no significa nada. A él (Bryan) no lo conozco, imagino que se llaman, van a fiestas juntos", señaló, Lobatón.

¿Cómo fue el ampay entre Samahara y Bryan Torres?

El pasado martes, 18 de julio, el programa ''Amor y Fuego'', difundió imágenes en las que aparece Samahara Lobatón saliendo de su departamento junto al íntimo amigo de Jefferson Farfán, Bryan Torres.

En las imágenes se puede observar que ambos llevaban capuchas para evitar ser reconocidos por la prensa de espectáculos; sin embargo, no fue así.

Ante la presencia de los reporteros de "Amor y Fuego", Bryan Torres se mostró fastidiado y continuó su camino sin emitir comentario alguno respecto a las sospechas sobre su relación con Samahara Lobatón. En cambio, la hija de Melissa Klug no pudo evitar reírse cuando le consultaron sobre su supuesta relación amorosa con el cantante de salsa.

No cabe duda que los rumores de una posible relación entre Samahara Lobatón y Bryan Torres continúan tomando fuerza. Ante ello, Melissa Klug no tardó en dar su opinión, asegurando que no tiene buenas referencias del músico.