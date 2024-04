Melissa Paredes revela que padece una enfermedad INCURABLE ¿De qué se trata?

Melissa Paredes sorprendió a todos al recordar cómo se enteró que padece una enfermedad crónica e incurable que cambió su forma de alimentarse y tener hábitos más saludables. Además, confesó en sus redes sociales que cuenta siempre con el apoyo emocional de su actual pareja, Anthony Aranda.

La actriz y exconductora de televisión comentó hace unos años que tenía síntomas que la afectaban gravemente, por lo cual, decidió realizarse algunos análisis de sangre y una ecografía.

Al inicio acudió a su chequeo con el ginecólogo y al tocarle el cuello se percató que algo no anda bien.

"Fui al ginecólogo a mi chequeo normal y de repente me tocó el cuello y me dijo 'Uy, descarte de tiroides'. No tenía idea de qué era la tiroides, no sabía que era tiroides en sí, había escuchado de la enfermedad, pero no sabía de qué era. Me hice el chequeo y salió que tenía hipotiroidismo", dijo Melissa Paredes.