Michelle Soifer era el nexo entre Christian Cueva y Chris Soifer, según Jeicy: "Hablaban en clave"

¡Lista interminable! Christian Cueva parece que arrasó con la mayoría de figuras de la farándula peruana, porque, aparte de Pamela Franco, habría salido con Chris Soifer. Esto fue descubierto por Jeicy Pérez, ex pareja de Michelle Soifer, quién no dudó en dar detalles al respecto.

El dominicano contó que encontró mensajes de la exchica reality y el futbolista en el 2019, e incluso que fue su hermana Michelle Soifer, quien estuvo de intermediaria entre ambos y ayudó a que esta interacción no salga a la luz.

Jeicy, luego de encarar a Chris Soifer, optó por avisarle a Pamela López sobre esta aventura de Christian Cueva con la modelo.

"Yo me entero de la infidelidad de Cueva y Chris en julio del 2019. Le hackeamos su WhatsApp y cuando yo le encaré, ella no supo explicarme y me mintió. Este sujeto incluso le dijo para irse a vivir a México. Fue ahí que me comuniqué con Pamela López para enseñarle todo esto, y ahí recién ella encaró a su pareja", mencionó.