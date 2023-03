¡Inédito! Shakira reveló que su hijo fue quien le dio la idea para realizar la sesión con el productor Bizarrap

01/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El éxito de la sesión entre el productor argentino, Bizarrap y Shakira no sería una idea de ambos, según reveló la cantante en una entrevista hace unos días

En ese sentido, 'Shak' sostuvo a un medio de comunicación que su hijo Milán le mencionó que debía lanzar un sencillo con el compositor del momento a nivel mundial.

De acuerdo a ello, la colombiana el mayor de sus retoños le aseguró que el popular 'Bzrp' era un "dios" y que tenía que grabar con él de todas maneras.

Incluso, aseveró que guarda una grabación en la que el menor le solicita a su manager que pueda contactar a 'Biza' cuanto antes y que pacten una fecha para conocerlo.

"Lo de la sesión 53 con 'Biza' es resultado de una sugerencia de Milán. Me dijo 'Mami, tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el dios argentino (...) Tengo grabado un audio de Milán a mi manager, le dice 'Jamie, tienes que hacer, por favor, que mi mami cante con Bizarrap'".

Asimismo, apuntó que, en la realización del clip, el pequeño le indicó a su madre que el micrófono se hallaba muy distante a ella y que, para mejorar la calidad del video, lo acercara más.

"Cuando estábamos editando el video, llega y dice: "Mamá, estás un poquito lejos del micrófono ahí, hay que arreglar esto y esto".

Sigue siendo un éxito

Cerca a los dos meses de su lanzamiento, la sesión de Shakira con Bizarrap sigue liderando las principales listas musicales en las plataformas de streaming.

La conocida letra: "Esto es pa' que te mortifique'. Mastique' y trague', trague' y mastique'. Yo, contigo, ya no regreso, ni que me llores ni me supliqué' Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique", se mantiene en el top 10 a nivel mundial en Spotify y en YouTube Music.

Otra canción con referencias a Pique

Las cantantes junto a Karol G han publicado la canción titulada 'TQG' (Te Quedó Grande) la semana pasada, en referencia a su tormentoso quiebre en su matrimonio con Gerard Pique.

"Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío, lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Y hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido. Tú, saliendo a buscar comida fuera; y yo, pensando que era la monotonía", se escucha en una parte.