¡Miles de soles! Magaly revela la exorbitante cifra que Abel Lobatón pidió para hablar sobre Samahara

Samahara Lobatón ha vuelto a generar polémica por una nueva pelea con Bryan Torres. En medio de ello, Magaly contó que quiso conversar con el padre de la influencer, Abel Lobatón, pero no se llegó a concretar pese a que ya habían acordado con exorbitante cifra para obtener sus declaraciones exclusivas.

La hija de Melissa Klug fue protagonista de bochornosas imágenes donde aparece lanzando las cosas de su expareja desde el segundo piso de su domicilio. Más tarde, Bryan Torres aseguró que ya no tiene una relación con la influencer, además de confirmar que Samahra está embarazada.

En la más reciente de edición de su programa, Magaly Medina contó que había pactado una entrevista con el exfutbolista, sin embargo, se negó a último minuto.

Enseguida, la conductora de 'Magaly Tv, la firme' reveló que había acordado pagarle una fuerte suma de dinero a Abel Lobatón para hablar, pero no fue suficiente e igual se negó.

"Bueno, el papá de la chica hoy quedó en hablar con nosotros, pero no se decidió. Así pasa, hay gente que al final no quiere, por más que la plata esté ahí. Porque claro, te piden 5 mil soles, ah. Ya no te piden mil, 3 mil 500, ¿no?", contó, además que empezó a bromear con su equipo de producción.

El cantante de la orquesta 'Barrio Fino' confesó que decidió cortar su relación con la hija de Melissa Klug hace 3 semanas y para ser consecuente con ello, se fue de la casa que compartían juntos.

"A mí me incomoda toda esa situación porque es la casa de mi familia. Yo me he salido de esa casa para evitar los problemas, yo no duermo allí hace tres semanas. Yo decidí sacar mis cosas y actualmente estoy quedándome en la casa de un amigo. Yo ya no soy pareja de ella, Magaly.", reveló.