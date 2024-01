Milett Figueroa es acusada de deberle dinero a su exbailarín Martín Salwe: "Yo no peleo por plata"

26/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Milett Figueroa se ha convertido en toda una celebridad en Argentina luego de participar en el reality 'Bailando 2023', donde también conoció a su actual pareja Marcelo Tinelli. Sin embargo, también se ha visto envuelta en diversas polémicas, siendo la última una acusación de deberle de dinero a su ex bailarín Martín Salwe.

Según el artista, la exparticipante de 'El gran chef: Famosos' le debe una fuerte cantidad de dinero y hasta el momento no se comunica con él para solucionar la deuda. Todo surgió a partir de un tema musical que iban a presentar en 'un ritmo' e iban a dividirse los gastos, pero ella nunca aportó la parte acordada.

"Nada, no pasó nada (no te devolvió la plata). Quedó ahí, pero tampoco se lo voy a pedir y ya pasó. ¿Cómo se enteró Ángel? Yo no le conté a nadie y ya pasó dos meses de eso (...) Yo no peleo por plata", expresó Salwe.

Además, aseguró que la deuda asciende a aproximadamente 50 mil dólares, pero no quiere tener problemas por lo que ya dejó ese tema en el pasado.

¿Cómo se defendió Milett?

Tras las graves acusaciones, la modelo salió al frente para defenderse e indicó que no tenía conocimiento alguno sobre la deuda, ya que nunca se lo comentaron; además, se mostró proactiva a saldarla.

"Le pregunté qué deuda tenía yo con él, por qué no me la había cobrado pero me dijo que era algo que se había inventado Ángel. No pasaba nada si me escribía y me decía 'me debes esto', si le debo algo se lo pagaba", señaló en un inicio.

En esa misma línea, aseguró que tiene la conciencia tranquila porque sabe que no tiene deudas pendientes con nadie y que si Martín asegura lo contrario, puede hablarle para cerrar la deuda.

"Pero fue raro que me nombren, porque al final si alguien me debe algo, voy y se lo pido. Yo puedo estar tranquila porque no tengo cuentas que no he cumplido, hasta el día de hoy, lo que yo sé, es que he cumplido todas mis cuentas ", concluyó.

De esta forma, Milett Figueroa vuelve a estar en el ojo de la tormenta y esta vez no es por su relación con Marcelo Tinelli, sino por ser acusada de deberle dinero a su exbailarín Martín Salwe, quien prefiere dejar la deuda en el pasado y seguir con si vida.