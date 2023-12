¡Cero deudas! Ale Fuller devuelve el dinero a su expareja y ya es dueña del departamento en Miraflores

19/12/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La madre de Ale Fuller, Daniela Doberti, conversó con un programa de espectáculos y confirmó que su hija ya le devolvió todo el dinero a su expareja Francesco Balbi, y ahora el departamento de Miraflores es completamente suyo. Además, pidió que la gente no hable sin tener conocimiento de algo.

Cómo se recuerda, hace unos días Ale Fuller estuvo envuelto en polémica después que Magaly Medina afirme que su expareja Francesco Balbi, había sido el que pagó el departamento en que ahora la influencer pasa noches enteras con Renato Rossini Jr.

Ale Fuller ya es dueña del departamento en Miraflores

La madre de la influencer habló con un conocido programa que ese emite en las tardes y confirmó que el dinero que Francesco invirtió en el inmueble ya fue devuelto en su totalidad; además, resaltó que su familia siempre tendrá una relación cordial con el abogado.

"Ya se le ha devuelto, siempre estamos en comunicación con Francesco, todo está bien con él, no sé por qué ha salido eso de que si le devuelve o no lo devuelve, a quién le importa eso. Ya se le ha devuelto, todo está en regla, la única dueña del departamento es Alessandra y ya está", confirmó.

Asimismo, Daniela Deberti tuvo algunos buenos comentarios para Balbi y dejó entrever que es una persona que correcta que no le gusta hablar de temas personales. "Al margen de lo que pasó, tenemos un buen concepto de él y no creo que él esté divulgando o diciendo cosas que no son", agregó.

¿Porqué recién se dice que Ale es la dueña del departamento?

Por otro lado, la madre de la influencer destacó la educación que sus hijos han tenido, por lo cual jamás harían algo incorrecto como quedarse con un departamento que no es suyo.

"Las cosas se hablan, tienen procesos, tiempos y eso hemos quedado con él, nosotros no le debemos ningún sol a nadie, mis hijas están criadas así, jamás le haríamos algo indebido a alguien y menos de no pagar un departamento", sostuvo.

Finalmente, resaltó que tanto su hija como Francesco, tienen derecho a rehacer su vida cuando lo deseen. "Cada uno seguirá haciendo de su vida lo que estimen convenientes, están solteros. Sin chicos buenos, solteros, trabajadores. Siempre van a contar con mi apoyo, les deseo lo mejor a los dos y ya está".

Es así que, la madre de Ale Fuller confirmó su hija se ha convertido en la dueña absoluta del departamento en Miraflores, ya que se le devolvió todo el dinero a Francesco Balbi.