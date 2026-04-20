Sunat fiscalizará ventas a en redes sociales: así funcionará la nueva supervisión a negocios online

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Sunat ha modernizado su sistema de fiscalización para intervenir directamente en las ventas por redes sociales y aplicaciones móviles. Mediante el Decreto Supremo 058-2026-EF, los agentes podrán realizar compras simuladas en internet para detectar si los negocios omiten entregar comprobantes.

Intervención remota y el rol del fedatario

La identificación del personal ya no requiere presencia física, pues se realizará mediante una comunicación de intervención firmada digitalmente. Este documento llegará directamente al buzón electrónico del contribuyente para notificar que su negocio está siendo evaluado en tiempo real por la autoridad.

"Se habilita a los fedatarios a participar en operaciones comerciales en línea, como compras por aplicativos o páginas web, para verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias", explica el decreto.

Cuando el agente detecte una infracción, elaborará un acta probatoria electrónica detallando la tecnología utilizada y los hechos que acrediten la falta. Si el negocio cumple con la norma, la Sunat procederá a la devolución del bien y solicitará el reembolso.

El fedatario tiene ahora la capacidad de investigar hechos que configuren incumplimientos tributarios documentando minuciosamente cada operación electrónica realizada. Estos procedimientos digitales aseguran que las actas tengan valor probatorio pleno para aplicar las sanciones correspondientes según el Código Tributario.

Obligaciones para los emprendedores digitales

Los comercios deben asegurar la emisión de comprobantes de pago en cada venta realizada por Marketplace, WhatsApp, Instagram o páginas web. La trazabilidad de estas operaciones es fundamental, ya que el fedatario puede anexar capturas y pruebas digitales a su informe final.

"La norma permite que la Sunat supervise operaciones realizadas a través de plataformas virtuales, redes sociales y otros medios electrónicos, ampliando así el alcance de la fiscalización tradicional", establece el documento oficial.

Es vital que los dueños de negocios revisen constantemente su buzón electrónico, pues las notificaciones digitales tienen la misma validez que las físicas. Ignorar estos mensajes no detiene el proceso sancionador, especialmente ante la detección de infracciones en el entorno digital.

Las plataformas que intermedien en servicios o ventas deben estar preparadas para proporcionar datos de sus administradores si la entidad lo requiere. Esta red de control busca que la economía digital opere bajo los mismos estándares de transparencia que los establecimientos comerciales tradicionales.

Para evitar multas, los usuarios deben formalizar sus ventas por redes sociales y apps, garantizando la transparencia bajo el nuevo DS. El cumplimiento de estas obligaciones tributarias en entornos digitales es ahora la clave para que los emprendedores eviten sanciones de la Sunat.