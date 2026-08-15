¡'Combate' REGRESA! ATV confirma OFICIALMENTE el esperado retorno del reality: "Promete ser bacán"

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de años fuera de la pantalla, el regreso de Combate ya es oficial. ATV sorprendió al confirmar el retorno del reality de competencia, noticia que rápidamente emocionó a cientos de cibernautas que recuerdan con cariño las temporadas que marcaron a toda una generación.

Confirman el regreso de 'Combate'

Durante las últimas semanas, las especulaciones sobre un posible regreso de Combate comenzaron a tomar fuerza. El nombre del recordado reality volvió a sonar con insistencia y los seguidores del programa quedaron atentos a cualquier pista que pudiera confirmar su retorno.

Finalmente, ATV decidió ponerle punto final a los rumores y confirmó oficialmente que Combate volverá a sus pantallas. A través de sus redes sociales, el canal compartió publicaciones que dejaron claro que el conocido formato está preparando su regreso.

"¿Rojos o Verdes? ¡Combate está más vivo que nunca y esta generación promete ser bacán!", se lee en una de las publicaciones realizadas por ATV, despertando rápidamente la emoción de los seguidores del programa.

Pero eso no fue todo. El canal también publicó un video en el que se puede apreciar cómo lucirá el set de esta nueva etapa de Combate. Sin embargo, uno de los mayores misterios continúa siendo quiénes serán los participantes que asumirán el reto.

"El juego vuelve a empezar y los estudios se preparan para una nueva era. ¿Quiénes asumirán el reto esta vez?", escribió ATV en la descripción del video, dejando abierta la gran interrogante sobre los futuros competidores.

Gian Piero y Renzo Schuller, ¿volverán?

Uno de los grandes interrogantes tras confirmarse el regreso de Combate está relacionado con sus recordados conductores. Gian Piero Díaz y Renzo Schuller se convirtieron en rostros inseparables del programa y protagonizaron varias de las etapas más recordadas del reality.

Sin embargo, semanas atrás, Gian Piero Díaz fue consultado sobre la posibilidad de volver a conducir una nueva versión de Combate. Durante una entrevista en el pódcast de Magaly Medina, el actor descartó regresar al frente del reality.

Díaz explicó que actualmente no se siente identificado con ese tipo de formatos y que considera que su etapa como conductor de realities ya quedó atrás.

Aunque dejó claro que no mantiene una mala relación con Combate ni con las personas que fueron parte del programa, actualmente sus prioridades y proyectos profesionales son distintos.

Así, el regreso de Combate ya dejó de ser un rumor y se convirtió en una confirmación oficial de ATV. El reality volverá con una nueva generación y un renovado set, mientras todavía se mantiene en misterio quiénes serán sus integrantes.