Naldy Saldaña: Exponen audio donde Oscar Custodio no la respalda tras enterarse de su denuncia

06/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La polémica en torno a La Bella Luz continúa creciendo. Esta vez, 'Magaly TV, la firme' difundió un audio que revela la conversación que sostuvo Naldy Saldaña con el propietario de la agrupación, Óscar Custodio, cuando le informó que era víctima de presunto acoso. El registro generó indignación porque el empresario pareció minimizar la denuncia y concentrar su atención en otro aspecto.

¿Oscar Custodio no respaldó a Naldy tras denuncia?

Durante el diálogo que se escucha en el audio filtrado, la cantante intentó conocer cuál habría sido la reacción de la empresa si hubiera comunicado lo ocurrido sin contar con videos que respaldaran su versión. Sin embargo, en lugar de abordar las posibles medidas frente al denunciado, Custodio enfocó la conversación en cuestionar las intenciones de la artista y el motivo por el que había reunido pruebas.

"Ah tú estás buscando que lo bote, o algo así. Tú me estás diciendo que lo bote ¿no?... ¿o has estado buscando eso? No entiendo", se escucha decir a Custodio tras la petición de apoyo de Naldy tras sentirse agredida por un integrante de 'La Bella Luz'.

Además, Naldy insistió en la gravedad de la situación y advirtió que la conducta denunciada podría repetirse con otras jóvenes que ingresaran a trabajar a la orquesta. Pese a ello, el empresario no profundizó en ese riesgo y desvió nuevamente el tema hacia la obtención de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad instaladas en el lugar.

El momento más cuestionado llegó cuando Custodio manifestó su preocupación por la manera en que la cantante consiguió el material audiovisual, al considerar que no debía accederse a esas grabaciones. Asimismo, sostuvo que el hecho correspondía a un asunto personal y no involucraba directamente a la empresa, una postura que provocó una ola de críticas tras la difusión del audio.

"No hay necesidad como te digo de grabar, así lo estás exponiendo al chico (...) La empresa no tiene nada que ver, es un tema particular", agregó.

Magaly explota contra Oscar Custodio

Luego de escuchar el registro completo, Magaly Medina encaró al dueño de La Bella Luz durante una entrevista y le reprochó haber mostrado mayor interés por el origen de las pruebas que por la denuncia de presunto acoso. "Usted estaba más preocupado por cómo ella había grabado", dijo la conductora.

Frente a los cuestionamientos, Custodio reconoció que manejó mal la situación, ofreció disculpas públicas y admitió que su vínculo familiar con el denunciado pudo influir en su forma de actuar cuando conoció el caso.

Es así que, la difusión del audio abrió un nuevo capítulo en la controversia que involucra a La Bella Luz y puso bajo cuestionamiento la reacción inicial de Óscar Custodio. Aunque el empresario reconoció errores y pidió disculpas, sus declaraciones generaron críticas por la forma en que abordó una denuncia que, según Naldy Saldaña, requería una respuesta inmediata.