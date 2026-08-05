Naldy Saldaña sale en defensa de integrantes de La Bella Luz: "Detengan el odio"

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Naldy Saldaña vuelve a estar en el centro de la atención luego de la denuncia contra César Sánchez Chavesta, pero esta vez no por el hecho en sí, sino por su inesperada reacción ante las críticas dirigidas a los integrantes de La Bella Luz.

El inesperado pedido de Naldy Saldaña

Tras revelar el difícil momento que vivió por presuntos tocamientos indebidos por parte de César Sánchez Chavesta, Naldy Saldaña recibió una ola de respaldo por parte del público y figuras de la cumbia. Sin embargo, paralelamente, varios integrantes de La Bella Luz comenzaron a ser duramente cuestionados en redes sociales.

Muchos usuarios señalaron que los músicos habrían guardado silencio ante una situación tan delicada, lo que generó comentarios acusándolos incluso de "cómplices".

La situación se intensificó luego del comunicado oficial de la agrupación, donde anunciaron la separación de César Sánchez Chavesta mientras duren las investigaciones.

En medio de este escenario cargado de tensión, Naldy decidió pronunciarse y sorprendió con un mensaje directo a sus seguidores.

"Por favor, detengan el odio hacia las personas que no tienen la culpa de lo que estoy viviendo", escribió en sus historias de Instagram, buscando calmar los ánimos y evitar que la polémica siga escalando.

Naldy Saldaña alza la voz y exige justicia

En una reciente entrevista con Magaly TV, La Firme, Naldy Saldaña dejó en claro que su lucha no es solo personal, sino también por otras mujeres que podrían atravesar situaciones similares en sus centros de trabajo.

"Yo solo pido justicia por mí y por todas las mujeres que han pasado y que pueden estar expuestas a pasar esto dentro de su trabajo en cualquier lugar", señaló.

En ese mismo espacio, Saldaña contó cómo logró acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar donde ocurrieron los hechos. Según explicó, solicitó verlas bajo el pretexto de haber perdido un objeto, lo que permitió que un trabajador le mostrara el material sin conocer el verdadero motivo.

Además, reveló que otras exintegrantes de La Bella Luz se comunicaron con ella tras hacer pública la denuncia. Varias de ellas, según contó, le agradecieron por visibilizar una situación que ellas no pudieron exponer en su momento por falta de pruebas.

Finalmente, Naldy Saldaña reiteró que su salida de la agrupación se debió a que no podía seguir compartiendo espacio con su presunto agresor, y aseguró que no recibió el respaldo esperado.

Así, Naldy Saldaña no solo enfrenta la denuncia contra César Sánchez Chavesta, sino también la polémica generada alrededor de La Bella Luz, donde decidió intervenir para pedir que cesen los ataques contra sus integrantes.