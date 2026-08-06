India: lluvias monzónicas provocan más de 100 muertos y obligan a miles de personas a abandonar sus hogares

06/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La India atraviesa una de las temporadas de lluvias monzónicas más severas de los últimos meses. Las intensas precipitaciones han provocado inundaciones, deslizamientos de tierra y tormentas eléctricas que ya dejan más de un centenar de fallecidos. Además, miles de familias se han visto obligadas a abandonar sus viviendas mientras las autoridades mantienen alertas por nuevas lluvias en gran parte del país.

Lluvias torrenciales dejan más de 100 muertos

De acuerdo con los reportes de las autoridades estatales, el saldo de víctimas mortales asciende al menos a 133 personas. La mayor parte de los decesos se registró por inundaciones, riadas y caída de rayos, fenómenos que han afectado especialmente a los estados de Assam, Kerala y Jharkhand. Ante este panorama, los organismos de emergencia continúan desplegados para atender a la población y reducir el impacto de la crisis.

Assam concentra la situación más crítica desde el inicio del monzón. En esta región del noreste del país se contabilizan al menos 95 fallecidos y cerca de 160.000 personas afectadas por las inundaciones. Comunidades enteras permanecen bajo el agua y numerosos habitantes han tenido que utilizar embarcaciones improvisadas para trasladarse hacia lugares seguros, mientras continúan las labores de rescate y asistencia humanitaria.

La emergencia también golpea con fuerza al estado de Kerala, en el sur de la India. Allí las lluvias han dejado al menos 26 muertos, 11 heridos y más de 27.000 personas desplazadas, quienes permanecen alojadas en campamentos de socorro. En tanto, Jharkhand reportó otras 12 víctimas mortales a causa de la caída de rayos durante las tormentas monzónicas, además de varios heridos.

@weather_breakingnews August 1, 2026 Gujarat, India In Gujarat, heavy rainfall has caused severe flooding in several areas. Surat city and district experienced record rainfall (up to 611 mm in Ambika taluka in one day), leading to widespread flooding. Approximately 27,000 people were evacuated from the disaster area in Surat. Meanwhile, in Idar taluka, Sabarkanthga district, heavy rains caused a sharp rise in local reservoirs. Near Umedgarh village in Idar, a local resident was trapped by a raging torrent and was forced to spend about three hours clinging to tree branches for safety. ♬ original sound - weather_breakingnews

Autoridades monitorean los cambios climatológicos

Mientras tanto, la capital, Nueva Delhi, amaneció bajo alerta meteorológica debido a los fuertes aguaceros que anegaron calles y ocasionaron serios problemas en el tránsito. El Departamento Meteorológico de la India mantiene avisos por precipitaciones intensas, tormentas eléctricas y fuertes vientos en extensas zonas del norte, oeste, este y noreste del territorio, ante el riesgo de que las condiciones empeoren.

Las lluvias también afectan las regiones del Himalaya, donde aumentan las probabilidades de deslizamientos de tierra y crecidas repentinas de ríos. La vulnerabilidad de las carreteras y de diversas infraestructuras complica el acceso de los equipos de emergencia, dificultando el traslado de ayuda a las poblaciones aisladas por las inundaciones y los derrumbes.

Aunque el monzón es indispensable para la agricultura y el abastecimiento de agua en la India, también representa uno de los fenómenos naturales más destructivos del año. Especialistas advierten que el cambio climático está intensificando estos eventos, haciéndolos más impredecibles y extremos. Mientras las lluvias continúan, miles de familias esperan regresar a sus hogares y comenzar la difícil tarea de reconstruir sus vidas.